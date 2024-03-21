Тест з ПДР: зорієнтуйте водія на правильну траєкторію руху

Як можна проїхати? Малюнок: "Школа Авто".

Задача на тему початок руху та зміна його напрямку. За якою із зображених на малюнку траєкторій дозволяється рух водієві червоного автомобіля?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

За траєкторією 2. За траєкторією 1. По всіх траєкторіях дозволяється. По всіх траєкторіях забороняється.

Розбір задачі

Перед водієм червоного автомобіля встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту".

Відповідно до ПДР, цей знак позначає місце для розвороту транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч забороняється. Це означає, що варіант повороту ліворуч траєкторією 2 можна сміливо виключати.

Розглянемо варіант відповіді — розворот.

Читаємо п. 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Водій червоного автомобіля в зображеній ситуації розташувався в правій смузі руху, а розворот за правилами потрібно виконувати з лівої.

Тобто водієві в цьому випадку дозволяється рух лише прямо. Щоб виконати розворот йому необхідно перебудуватися на ліву смугу руху.

Правильна відповідь №4

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