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Ситуація заплутала навіть досвідчених водіїв — яка траєкторія руху дозволена

21 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: зорієнтуйте водія на правильну траєкторію руху
Як можна проїхати? Малюнок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на тему початок руху та зміна його напрямку. За якою із зображених на малюнку траєкторій дозволяється рух водієві червоного автомобіля?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторією 2.
  2. За траєкторією 1.
  3. По всіх траєкторіях дозволяється.
  4. По всіх траєкторіях забороняється.

Розбір задачі

Перед водієм червоного автомобіля встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту".

Ситуація заплутала навіть досвідчених водіїв — яка траєкторія руху дозволена - фото 1

Відповідно до ПДР, цей знак позначає місце для розвороту транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч забороняється. Це означає, що варіант повороту ліворуч траєкторією 2 можна сміливо виключати.

Розглянемо варіант відповіді — розворот.

Читаємо п. 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Водій червоного автомобіля в зображеній ситуації розташувався в правій смузі руху, а розворот за правилами потрібно виконувати з лівої.

Тобто водієві в цьому випадку дозволяється рух лише прямо. Щоб виконати розворот йому необхідно перебудуватися на ліву смугу руху.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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