Тест по ПДД: сориентируйте водителя на правильную траекторию движения

Как можно проехать? Рисунок: "Школа Авто".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. По какой из изображенных на рисунке траекторий разрешается движение водителю красного автомобиля?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

По траектории 2. По траектории 1. По всем траекториям разрешается. По всем траекториям запрещается.

Разбор задачи

Перед водителем красного автомобиля установлен знак 5.29 "Место для разворота".

Согласно ПДД, этот знак обозначает место для разворота транспортных средств. При этом поворот налево запрещается. Это означает, что вариант поворота налево по траектории 2 можно смело исключать.

Рассмотрим вариант ответа — разворот.

Читаем п. 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Водитель красного автомобиля в изображенной ситуации расположился в правой полосе движения, а разворот по правилам следует выполнять с левой.

То есть водителю в этом случае разрешается движение только прямо. Чтобы выполнить разворот, ему необходимо перестроиться на левую полосу движения.

Правильный ответ №4

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