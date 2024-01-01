Тест по ПДД: кто должен уступить дорогу из-за препятствия на полосе

Кто кого должен пропустить? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме встречного разъезда. Кто из водителей имеет преимущество в изображенной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель синего автомобиля. Водители должны разъехаться по совместной договоренности.

Разбор задачи

Водитель грузовика намерен продолжить движение прямо, а водителю синего авто нужно объехать неподвижное препятствие. Поскольку одновременный разъезд невозможен, кто-то должен уступить дорогу.

На первый взгляд, все просто, ведь водитель легкового автомобиля имеет препятствие на своей полосе, поэтому он должен дать дорогую водителю грузовика.

Впрочем, читаем внимательно п. 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты управляемого им транспортного средства, мешают встречному движению, должен дать дорогу.

На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск" при наличии препятствия дать дорогу должен водитель двигающегося на спуск транспортного средства".

В изображенной ситуации видим знак 1.6 "Крутой подъем", развернутый к водителю синего авто.

То есть водитель легковушки едет на подъем, поэтому именно он имеет преимущество в движении. Соответственно, водитель грузовика должен видеть перед собой знак 1.7 "Крутой спуск", следовательно, должен пропустить водителя синего авто.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи по теме встречного разъезда — здесь и здесь.