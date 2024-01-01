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Вантажівка, легковик та колода на вузькій дорозі — як роз'їхатися

1 січня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто має поступитися дорогою через перешкоду на смузі
Хто кого має пропустити? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми зустрічного роз'їзду. Хто з водіїв має перевагу в зображеній ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій вантажного автомобіля.
  2. Водій синього легкового автомобіля.
  3. Водії мають роз'їхатися за спільною домовленістю.

Розбір задачі

Водій вантажівки має намір продовжити рух прямо, а водієві синього авто треба об'їхати нерухому перешкоду. Позаяк одночасний роз'їзд неможливий, то хтось має поступитися дорогою.

На перший погляд, все просто, адже водій легкового автомобіля має перешкоду на своїй смузі, тому саме він має дати дорогу водію вантажівки.

Втім, читаємо уважно п. 13.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу.

На ділянках доріг, позначених знаками 1.6 "Крутий підйом" і 1.7 "Крутий спуск" за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск".

В зображеній ситуації бачимо знак 1.6 "Крутий підйом", який розвернутий до водія синього авто.

Тобто водій легковика їде на підйом, тому саме він має перевагу в русі. Відповідно водій вантажівки має бачити перед собою знак 1.7 "Крутий спуск", отже, має пропустити водія синього авто.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі з теми зустрічного роз'їзду — тут і тут.

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