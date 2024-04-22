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Хитрая задача по ПДД — кто из водителей выбрал правильную траекторию для поворота

22 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Коварный тест по ПДД: кто из водителей поворачивает по правильной траектории
Кто прав? Рисунок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача на тему проезда перекрестков. Кто из водителей выбрал правильную траекторию для поворота налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба водителя не правы.
  4. Оба водителя правы.

Разбор задачи

Хитрая задача из ПДД — кто из водителей выбрал правильную траекторию для поворота - фото 1

Водитель белого авто собирается повернуть налево с трамвайных путей, а водитель желтого — с проезжей части. На перекрестке нет знаков, запрещающих поворот налево. То есть обоим водителям разрешается этот маневр.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны производиться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусматривает дорожный знак 5.16, или знак 5.18, или разметка 1.18".

В изображенной ситуации нет перечисленных знаков и соответствующей разметки. Значит, водитель белой машины все правильно делает? Нет. На рисунке видны только одни трамвайные пути и нам неизвестно направление движения трамваев. Потому поворот с них в этом случае запрещается.

Правильную траекторию для маневра выбрал водитель желтого автомобиля, расположив машину левее на полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестков — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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