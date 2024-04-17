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Четыре машины на нетипичном перекрестке — какой порядок разъезда

17 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: помогите водителям разъехаться на нетипичном перекрестке
Как разъехаться? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме проезд перекрестков. Какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Красный и желтый первые, синий последний.
  2. Красный и синий первые, желтый последний.
  3. Красный и синий первые, белый последний.
  4. Красный первый, синий последний.
  5. Желтый первый, красный последний.
  6. Белый первый, красный и синий последние.

Разбор задачи

На перекрестке желтый автомобиль поворачивает направо, белый — налево, а синий и красный проезжают прямо.

Перекресток не оборудован светофорами, на нем не установлено ни одного знака, а покрытие на дорогах одинаковое. Значит перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

Даже начинающие должны знать, что на пересечении равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства должен дать дорогу другим транспортным средствам, приближающимся к нему справа. Это правило называется помехой справа или правилом правой руки.

По этому правилу, право на первоочередной проезд имеет водитель красного автомобиля, ведь у него помеха с правой стороны отсутствует. После того как он проедет, помеха исчезнет у водителя белого автомобиля, и он проедет вторым. Далее право на проезд получает водитель желтого автомобиля, а последним покинет перекресток водитель синего авто.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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