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Чотири машини на нетиповому перехресті — який порядок роз'їзду

17 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: допоможіть водіям роз'їхатися на нетиповому перехресті
Як роз'їхатися? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми проїзд перехресть. Яке авто проїде перехрестя першим, а яке останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Червоний та жовтий перші, синій останній.
  2. Червоний та синій перші, жовтий останній.
  3. Червоний та синій перші, білий останній.
  4. Червоний перший, синій останній.
  5. Жовтий перший, червоний останній.
  6. Білий перший, червоний та синій останні.

Розбір задачі

На перехресті жовтий автомобіль повертає праворуч, білий — ліворуч, а синій та червоний проїжджають прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому не встановлено жодного знаку, а покриття на дорогах однакове. Значить перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.

Навіть початківці мають знати, що на перехрещенні рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу має дати дорогу іншим транспортним засобам, що наближаються до нього праворуч. Це правило називається перешкодою з правого боку або правилом правої руки.

За цим правилом, право на першочерговий проїзд має водій червоного автомобіля, адже у нього перешкода з правого боку відсутня. Після того як він проїде, перешкода зникне у водія білого автомобіля, і він проїде другим. Далі право на проїзд отримує водій жовтого автомобіля, а останнім залишить перехрестя водій синього автомобіля.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

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ПДР
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