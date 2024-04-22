Підступний тест з ПДР: хто з водіїв повертає за правильної траєкторією

Хто правий? Малюнок: "Школа авто".

Задача на тему проїзду перехресть. Хто з водіїв обрав правильну траєкторію для повороту ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва водії не праві. Обидва водії праві.

Розбір задачі

Водій білого авто збирається повернути ліворуч з трамвайних колій, а водій жовтого — з проїжджої частини. На перехресті немає знаків, що забороняють поворот ліворуч. Тобто обом водіям дозволяється цей маневр.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайних колій попутного напрямку, розташованих на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачає дорожній знак 5.16, або знак 5.18, або розмітка 1.18".

У зображеній ситуації немає перерахованих знаків і відповідної розмітки. Значить водій білої машини все правильно робить? Ні. На малюнку видно тільки одні трамвайні колії й нам невідомий напрямок руху трамваїв. Тому поворот з них у цьому випадку забороняється.

Правильну траєкторію для маневру обрав водій жовтого автомобіля, розташувавши машину лівіше на смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР

"Перед поворотом праворуч і ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Правильна відповідь №1

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