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ПДР тестування для водіїв з досвідом — хто кого має пропустити

28 жовтня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест для досвідчених — хто з водіїв має перевагу
Хто має перевагу? "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Водій якого авто повинен поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.

Розбір задачі

ПДР тестування для водіїв з досвідом — хто кого має пропустити - фото 1

На смузі, якою рухається червоне авто, проводиться ремонт дороги. Якщо перешкода на його смузі, то саме він має поступатися дорогою? Але все не так просто.

Окрім традиційної білої розмітки, видно, що на ділянку дороги нанесено тимчасову жовту розмітку. Згідно з Віденською конвенцією про дорожні знаки та сигнали, тимчасова дорожня розмітка має пріоритет над постійною й користувачі дороги зобов'язані виконувати її вимоги.

Саме згідно з тимчасовою розміткою, червоний автомобіль продовжує рух у своїй смузі. Тоді як водій зеленого авто в цей момент якраз перестроюється.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Таким чином, водій зеленого авто має пропустити червону машину, яка рухається по своїй смузі.

Правильна відповідь №2

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ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

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