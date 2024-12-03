Экспресс-тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила

Где нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме регулирования дорожного движения и знания дорожных знаков. Водитель какого автомобиля вправе выполнить свой маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя имеют право. Оба водителя не имеют права.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть налево, а водитель желтого — развернуться.

Водителю красной машины поворот налево запрещает знак 3.23 "Поворот налево запрещен".

А знак 5.16 "Направления движения по полосам" позволяет водителю красного авто движение с правой полосы только прямо.

Знак 3.23 временный, ведь имеет желтый фон, что дает ему преимущество перед постоянными знаками. Читаем пункт 8.2 ПДД:

"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите на фоне желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

Таким образом, в изображенной на рисунке ситуации поворачивать налево временно запрещается, независимо от полосы, на которой находится авто. Но знак 3.23 не запрещает разворота, поэтому водитель желтой машины может выполнить свой маневр.

Правильный ответ №1

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