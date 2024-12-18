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Запутанный ПДД тест — какой порядок разъезда на перекрестке

18 декабря 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Неоднозначный тест по ПДД — каков порядок разъезда на перекрестке
Кто проедет первым? Рисунок: davto.com.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Какой автомобиль проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил DAvto.

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Варианты ответа

  1. Белый автомобиль.
  2. Синий автомобиль.
  3. Красный автомобиль.
  4. Белый и красный одновременно.
  5. Красный и синий одновременно.

Разбор задачи

Запутанный ПДД тест — какой порядок разъезда на перекрестке - фото 1

На перекрестке водители белого и синего автомобилей разворачиваются, а водитель красного поворачивает направо.

Перед белым и синим автомобилем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", а перед красным — 2.1 "Уступи дорогу".

Запутанный ПДД тест — какой порядок разъезда на перекрестке - фото 2

Но это не имеет никакого значения в изображенной ситуации, ведь на перекрестке работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Поэтому белый автомобиль выпадает из списка транспортных средств, претендующих на приоритетный проезд перекрестка. Пусть дождется, когда ему загорится зеленый.

Как разъедутся водители красных и синих автомобилей? Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Следовательно, несомненное преимущество имеет красный автомобиль. Но если присмотреться к траекториям движения синей и красной машин, то видно, что они не пересекаются.

Поэтому синий автомобиль может проехать перекресток одновременно с красным.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам регулирования дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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