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Хитрый ПДД тест — какому транспортному средству разрешен проезд

19 ноября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тест с подвохом — какому транспортному средству разрешен проезд
Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по темам регулирования дорожного движения и проезду транспортных средств со специальными сигналами. Водителю какого автомобиля можно продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водителю автомобиля скорой медицинской помощи.
  2. Водителю красного автомобиля.
  3. Обоим водителям движение разрешается.
  4. Обоим водителям движение запрещается.

Разбор задачи

Хитрый ПДД тест — какому транспортному средству разрешен проезд - фото 1

На перекрестке красный автомобиль проезжает прямо, а скорая, двигающаяся с включенным проблесковым маячком синего цвета, поворачивает направо.

Порядок движения на этом перекрестке определяет регулировщик. В данный момент он стоит с обеими руками вытянутыми в стороны.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика".

То есть, красному автомобилю разрешается проехать, а скорой — нет. Но ведь автомобиль скорой помощи движется с включенными проблесковыми маячками.

Читаем пункт 3.1 ПДД:

"Водители оперативных транспортных средств, выполняя безотлагательное служебное задание, могут отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулировщика), 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 настоящих Правил при включении проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения. При отсутствии необходимости дополнительного привлечения внимания участников дорожного движения специальный звуковой сигнал может быть отключен".

Следовательно, в изображенной ситуации водитель скорой должен учитывать требования регулировщика и терпеливо ждать другого сигнала.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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