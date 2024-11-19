ПДР тест з каверзою — якому транспортному засобу дозволений проїзд

Хитрий ПДР тест — якому транспортному засобу дозволений проїзд
Задача з тем регулювання дорожнього руху та проїзду транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Водієві якого автомобіля дозволяється продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водієві автомобіля швидкої медичної допомоги.
- Водієві червоного автомобіля.
- Обом водіям рух дозволяється.
- Обом водіям рух забороняється.
Розбір задачі
На перехресті червоний автомобіль проїжджає прямо, а швидка, яка рухається з увімкненим проблисковим маячком синього кольору, повертає праворуч.
Порядок руху на цьому перехресті визначає регулювальник. Наразі він стоїть з обома руками витягнутими в сторони.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника".
Тобто, червоному автомобілю дозволяється проїхати, а швидкій — ні. Але ж автомобіль швидкої рухається з увімкненими проблисковими маячками.
Читаємо пункт 3.1 ПДР:
"Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений".
Отже, в зображеній ситуації водій швидкої повинен зважати на вимоги регулювальника та терпляче чекати іншого сигналу.
Правильна відповідь №2
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