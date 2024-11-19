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Хитрий ПДР тест — якому транспортному засобу дозволений проїзд

19 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест з каверзою — якому транспортному засобу дозволений проїзд
Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем регулювання дорожнього руху та проїзду транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Водієві якого автомобіля дозволяється продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водієві автомобіля швидкої медичної допомоги.
  2. Водієві червоного автомобіля.
  3. Обом водіям рух дозволяється.
  4. Обом водіям рух забороняється.

Розбір задачі

Хитрий ПДР тест — якому транспортному засобу дозволений проїзд - фото 1

На перехресті червоний автомобіль проїжджає прямо, а швидка, яка рухається з увімкненим проблисковим маячком синього кольору, повертає праворуч.

Порядок руху на цьому перехресті визначає регулювальник. Наразі він стоїть з обома руками витягнутими в сторони.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника".

Тобто, червоному автомобілю дозволяється проїхати, а швидкій — ні. Але ж автомобіль швидкої рухається з увімкненими проблисковими маячками.

Читаємо пункт 3.1 ПДР:

"Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений".

Отже, в зображеній ситуації водій швидкої повинен зважати на вимоги регулювальника та терпляче чекати іншого сигналу.

Правильна відповідь №2

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