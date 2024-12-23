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Интересный тест по ПДД — кто проедет перекресток вторым

23 декабря 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД — кто проедет перекресток вторым
Кто второй? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Грузовик, трамвай, белый автомобиль.
  2. Грузовик, белый автомобиль, трамвай.
  3. Трамвай, белый автомобиль, грузовик.
  4. Белый автомобиль, грузовик, трамвай.
  5. Трамвай, грузовик, белый автомобиль.
  6. Белый автомобиль, трамвай, грузовик.

Разбор задачи

Интересный тест по ПДД - кто проедет перекресток вторым - фото 1

На перекрестке синий грузовик и белый автомобиль поворачивают налево, а трамвай проезжает перекресток прямо.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

На главной дороге находится грузовой автомобиль, поэтому его водитель проедет первым.

Интересный тест по ПДД — кто проедет перекресток вторым - фото 2

Интересный тест по ПДД - кто проедет перекресток вторым - фото 3

Трамвай всегда будет иметь преимущество перед нерельсовым транспортным средством, но при условии, что они находятся на равнозначных дорогах.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Следовательно, трамвай проедет перекресток вторым.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о проезде перекрестков:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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