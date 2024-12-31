Пройдіть тест з ПДР — хто має пріоритет на дорозі

Хто перший? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв проїде перехрестя першим в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій білого автомобіля. Водій зеленого автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті нестандартної конфігурації водії трьох транспортних засобів повертають ліворуч, вже увімкнувши відповідні покажчики повороту.

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно зі знаками, на другорядній дорозі перебуває червоний автомобіль, котрий й залишить перехрестя останнім. Водій червоного легковика зобов’язаний пропустити білу та зелену машини, котрі знаходяться на головній дорозі.

Для того, щоб визначити порядок роз’їзду білого та зеленого автомобілів, які перебувають на рівнозначних дорогах, читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух…"

В зображеній ситуації білий мінівен наближається до зеленого авто з правого боку, а отже, саме він проїде це перехрестя першим.

Правильна відповідь №2

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