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ПДР тест з життя — хто проїде перехрестя першим

25 грудня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Життєвий тест з ПДР — хто проїде перехрестя першим
Хто перший? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Сірий мінівен та синій автомобіль одночасно, велосипедист.
  2. Велосипедист, сірий мінівен та синій автомобіль одночасно.
  3. Синій автомобіль, велосипедист, сірий мінівен.
  4. Сірий мінівен, велосипедист, синій автомобіль.

Розбір задачі

ПДР тест з життя — хто проїде перехрестя першим - фото 1

На перехресті велосипедист та водії обох автомобілів проїжджають прямо. Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги"

ПДР тест з життя — хто проїде перехрестя першим - фото 2
ПДР тест з життя — хто проїде перехрестя першим - фото 3

На головній знаходяться велосипедист та синій автомобіль, а отже, вони мають перевагу перед сірим мінівеном на другорядній дорозі, який має проїхати перехрестя останнім.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Велосипедист та водій синього автомобіля знаходяться на рівнозначних дорогах, а хто з них проїде першим визначимо за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

До велосипедиста з правого боку наближається синя машина, яка й проїде першою.

В реальному житті майже напевно сірий мінівен проїде перехрестя одночасно з синім автомобілем, не поступаючись дорогою велосипедисту. Але за правилами порядок роз’їзду має бути таким: синій автомобіль, велосипедист, сірий мінівен.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з проїзду перехресть:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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