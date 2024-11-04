Пройдіть експрес-тест з ПДР — хто має пріоритет на перехресті

Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми проїзд перехресть. Якою буде правильна черговість проїзду автомобілів в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль, червоний, білий. Жовтий автомобіль разом з білим, червоний. Червоний автомобіль, жовтий разом з білим. Білий автомобіль, червоний, жовтий.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті червоне авто проїжджає прямо, жовте повертає праворуч, а білий — ліворуч. При цьому дорога, з якої виїжджає жовтий автомобіль, є ґрунтовою.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Тобто водій жовтого автомобіля знаходиться на другорядній дорозі, тому має пропустити червону машину.

Два інші автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах, але один їде прямо, а інший повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч та розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином, першим перехрестя проїде червоний автомобіль, а за ним — біла та жовта машини одночасно, адже їхні траєкторії не перетинаються.

Правильна відповідь №3

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