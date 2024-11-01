Швидке тестування з ПДР — хто першим, а хто останнім залишить перехрестя

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзду перехресть. Який транспортний засіб проїде першим, а який останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Синій автомобіль перший, трактор останній. Червоний автомобіль перший, трактор останній. Трактор перший, синій автомобіль останній. Трактор перший, червоний автомобіль останній. Червоний автомобіль перший, синій останній. Синій автомобіль перший, червоний останній.

Розбір задачі

На перехресті червоний автомобіль проїжджає прямо, трактор повертає ліворуч, а водій синього автомобіля виконує розворот. Перехрестя є нерегульованим, але на ньому встановлені знаки пріоритету.

Згідно зі знаком 2.3 "Головна дорога" та табличкою 7.8 "Напрямок головної дороги", пріоритет мають трактор та синій автомобіль.







Відповідно, водій червоної машини перебуває на другорядній дорозі, тому проїде перехрестя останнім.

Трактор та синій автомобіль знаходяться на рівнозначних дорогах, а отже, роз’їдуться за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином, першим проїде перехрестя водій синього авто, яке якраз наближається до трактора з правого боку.

Правильна відповідь №6

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