Тест з ПДР — назвіть правильний порядок роз’їзду на перехресті для водіїв

Хто проїде останнім? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзду перехресть. В якому порядку проїдуть перехрестя транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний трамвай, жовтий трамвай, автомобіль. Червоний трамвай разом з автомобілем, жовтий трамвай. Жовтий трамвай, червоний трамвай разом з автомобілем. Автомобіль, жовтий трамвай, червоний трамвай.

Розбір задачі

На перехресті червоний трамвай та синій легковий автомобіль проїжджають прямо, а жовтий трамвай повертає ліворуч. Перехрестя обладнане світлофорами, а зелений сигнал дозволяє продовжити рух усім транспортним засобам.

Великою помилкою буде вважати, якщо світлофор дозволяє рухатися усім транспортним засобам, то далі порядок роз'їзду повинні визначати знаки пріоритету. При світлофорі, який працює, знаки пріоритету не мають сили.

Тому читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв ".

Тобто водій жовтого трамвая, який повертає ліворуч, має дати дорогу червоному трамваю, що проїжджає прямо.

Недосвідченому водієві може здатися, що за цим правилом перевагу перед жовтим трамваєм має також водій синього автомобіля. Але це не так. Читаємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Таким чином, порядок роз’їзду на зображеному перехресті буде таким: червоний трамвай, жовтий трамвай, автомобіль.

Правильна відповідь №1

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