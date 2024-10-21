Тест по ПДД — назовите правильный порядок разъезда на перекрестке для водителей

Кто проедет последним? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезда перекрестков. В каком порядке проедут перекресток транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный трамвай, желтый трамвай, автомобиль. Красный трамвай вместе с автомобилем, желтый трамвай. Желтый трамвай, красный трамвай вместе с автомобилем. Автомобиль, желтый трамвай, красный трамвай.

Разбор задачи

На перекрестке красный трамвай и синий легковой автомобиль проезжают прямо, а желтый трамвай поворачивает налево. Перекресток оснащен светофорами, а зеленый сигнал позволяет продолжить движение всем транспортным средствам.

Большой ошибкой будет считать, если светофор позволяет двигаться всем транспортным средствам, далее порядок разъезда должны определять знаки приоритета. При работающем светофоре знаки приоритета не имеют силы.

Поэтому читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся во встречном направлении прямо или поворачивающими направо. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев ".

То есть водитель желтого трамвая, который поворачивает налево, должен дать дорогу проезжающему красному трамваю.

Неопытному водителю может показаться, что по этому правилу преимущество перед желтым трамваем имеет водитель синего автомобиля. Но это не так. Читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю отдается предпочтение независимо от направления его движения".

Таким образом, порядок разъезда на изображенном перекрестке будет таким: красный трамвай, желтый трамвай, автомобиль.

Правильный ответ №1

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