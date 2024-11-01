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Краткий тест по ПДД — кто проедет перекресток последним

1 ноября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Быстрое тестирование по ПДД — кто первым, а кто последним покинет перекресток
Кто последний? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда перекрестков. Какое транспортное средство проедет первым, а какое последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Синий автомобиль первый, последний трактор.
  2. Красный автомобиль первый, последний трактор.
  3. Трактор первый, синий автомобиль последний.
  4. Трактор первый, красный автомобиль последний.
  5. Красный автомобиль первый, синий последний.
  6. Синий автомобиль первый, красный последний.

Разбор задачи

Краткий тест по ПДД - кто проедет перекресток последним - фото 1

На перекрестке красный автомобиль проезжает прямо, трактор поворачивает налево, а водитель синего автомобиля выполняет разворот.

Согласно знаку 2.3 "Главная дорога" и табличке 7.8 "Направление главной дороги", приоритет имеют трактор и синий автомобиль.


Краткий тест по ПДД — кто проедет перекресток последним - фото 2
Краткий тест по ПДД - кто проедет перекресток последним - фото 3

Соответственно, водитель красной машины находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним.

Трактор и синий автомобиль находятся на равнозначных дорогах, следовательно, разъедутся по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, первым проедет перекресток водитель синего авто, который как раз приближается к трактору с правой стороны.

Правильный ответ №6

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ПДД тест правила дорожного движения водители автомобиль авто

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