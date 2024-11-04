Пройдите экспресс-тест по ПДД — кто имеет приоритет на перекрестке

Экспресс-тест по ПДД — кто уступит на перекрестке
Задача по теме проезд перекрестков. Какова будет правильная очередность проезда автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтый автомобиль, красный, белый.
- Желтый автомобиль вместе с белым, красный.
- Красный автомобиль, желтый вместе с белым.
- Белый автомобиль, красный, желтый.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке красный автомобиль проезжает прямо, желтый поворачивает направо, а белый — налево. При этом дорога, с которой выезжает желтый автомобиль, грунтовая.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначаемая знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещивающейся".
То есть водитель желтого автомобиля находится на второстепенной дороге, поэтому должен пропустить красную машину.
Два других автомобиля находятся на равнозначных дорогах, но один едет прямо, а другой поворачивает налево.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Таким образом, первым перекресток проедет красный автомобиль, а за ним — белая и желтая машины одновременно, ведь их траектории не пересекаются.
Правильный ответ №3
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