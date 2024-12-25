Жизненный тест по ПДД — кто проедет перекресток первым

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Серый минивэн и синий автомобиль одновременно, велосипедист. Велосипедист, серый минивэн и синий автомобиль одновременно. Синий автомобиль, велосипедист, серый минивэн. Серый минивэн, велосипедист, синий автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке велосипедист и водители обоих автомобилей проезжают прямо. Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".





На главной находятся велосипедист и синий автомобиль, а значит, они имеют преимущество перед серым минивэном на второстепенной дороге, который должен проехать перекресток последним.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Велосипедист и водитель синего автомобиля находятся на равнозначных дорогах, а кто из них проедет первым определим по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

К велосипедисту с правой стороны приближается синяя машина, которая и проедет первой.

В реальной жизни почти наверняка серый минивэн проедет перекресток одновременно с синим автомобилем, не уступая дорогу велосипедисту. Но по правилам порядок разъезда должен быть следующим: синий автомобиль, велосипедист, серый минивэн.

Правильный ответ №3

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