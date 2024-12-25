Жизненный тест по ПДД — кто проедет перекресток первым

ПДД тест из жизни — кто проедет перекресток первым
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Серый минивэн и синий автомобиль одновременно, велосипедист.
- Велосипедист, серый минивэн и синий автомобиль одновременно.
- Синий автомобиль, велосипедист, серый минивэн.
- Серый минивэн, велосипедист, синий автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке велосипедист и водители обоих автомобилей проезжают прямо. Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
На главной находятся велосипедист и синий автомобиль, а значит, они имеют преимущество перед серым минивэном на второстепенной дороге, который должен проехать перекресток последним.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Велосипедист и водитель синего автомобиля находятся на равнозначных дорогах, а кто из них проедет первым определим по пункту 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
К велосипедисту с правой стороны приближается синяя машина, которая и проедет первой.
В реальной жизни почти наверняка серый минивэн проедет перекресток одновременно с синим автомобилем, не уступая дорогу велосипедисту. Но по правилам порядок разъезда должен быть следующим: синий автомобиль, велосипедист, серый минивэн.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду перекрестков:
- Четыре машины на нетипичном перекрестке: каков порядок разъезда?
- Ошибаются 40%: кто из водителей оставит перекресток последним?
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