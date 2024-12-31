Пройдите тест по ПДД — кто имеет приоритет на дороге

ПДД тест для внимательных водителей — кто проедет первым
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель зеленого автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке нестандартной конфигурации водители всех трех транспортных средств поворачивают налево, уже включив соответствующие указатели поворота.
На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".
Согласно знакам, на второстепенной дороге находится красный автомобиль, который и покинет перекресток последним. Водитель красной легковой машины обязан пропустить белую и зеленую машины, которые находятся на главной дороге.
Для того чтобы определить порядок разъезда белого и зеленого автомобилей, находящихся на равнозначных дорогах, читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение…"
В изображенной ситуации белый минивэн приближается к зеленому авто с правой стороны, а значит, именно он проедет этот перекресток первым.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о проезде перекрестков:
- Коварная ситуация на перекрестке: кто проедет первым, а кто должен пропускать?
- Тест по ПДД: укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд.
Читайте Новини.LIVE!