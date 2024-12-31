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ПДД тест для внимательных водителей — кто проедет первым

31 декабря 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Пройдите тест по ПДД — кто имеет приоритет на дороге
Кто первый? Рисунок: "Школа Авто"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Водитель зеленого автомобиля.

Разбор задачи

Кто проедет перекресток первым?

На перекрестке нестандартной конфигурации водители всех трех транспортных средств поворачивают налево, уже включив соответствующие указатели поворота.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

Знаки приоритета 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно знакам, на второстепенной дороге находится красный автомобиль, который и покинет перекресток последним. Водитель красной легковой машины обязан пропустить белую и зеленую машины, которые находятся на главной дороге.

Для того чтобы определить порядок разъезда белого и зеленого автомобилей, находящихся на равнозначных дорогах, читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение…"

В изображенной ситуации белый минивэн приближается к зеленому авто с правой стороны, а значит, именно он проедет этот перекресток первым.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о проезде перекрестков:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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