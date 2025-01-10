Тест з ПДР для досвідчених водіїв — як розв’язати суперечку з мотоциклістом

Мотоцикліст правий чи ні? Малюнок: "Україна за кермом".

Задача з теми про дистанцію, інтервал та зустрічний роз'їзд. Чи дозволено мотоциклісту повернути праворуч між краєм дороги та легковим автомобілем в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, у разі безпечного бічного інтервалу. Заборонено.

Розбір задачі

На перехресті автомобіль очікує увімкнення зеленого сигналу світлофора на основній секції, щоб повернути ліворуч.

Крім того, на додатковій секції світлофора увімкнена зелена стрілочка, яка дозволяє поворот праворуч. Саме тому мотоцикліст намагається протиснутися між краєм проїжджої частини та авто, щоб виконати поворот.

Чи може він повернути за такою траєкторією? Може, адже правилами не забороняється розміщення більше одного транспортного засобу на одній смузі. Але він має виконати певні вимоги.

Читаємо пункт 13.3 ПДР:

"Під час обгону, випередження, об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримувати безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху".

Траєкторії руху транспортних засобів не перетинаються, тому мотоцикліст не має зачепити машину, а отже, жодного правила не порушить.

Правильна відповідь №2

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