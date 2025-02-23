Чому спідометр не показує справжню швидкість автомобіля

Панель зі спідометром. Фото: motorama.com.au

Усі водії знають, що за перевищення швидкості на них чекають штрафи, адже за дотриманням цих правил слідкує не лише патрульна поліція, але й численні автоматичні камери. Але мало хто здогадується, що спідометр на транспортному засобі, з високою ймовірністю, показує некоректні цифри.

Про це написав Express.

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Закладена неточність

В блозі британської консультаційної служби з технічного обслуговування автомобілів Haynes зазначено, що більшість спідометрів ще на заводі налаштовані з деякою неточністю, щоб запобігти порушенню закону.

Незалежно від того, чи є спідометри аналоговими чи цифровими, більшість з них демонструватимуть швидкість, яка є вищою, ніж насправді.

Перевірка спідометра

Haynes рекомендує перевірити спідометр насамперед після встановлення нових шин або дисків, особливо якщо останні мають інший діаметр, ніж раніше.

Потрібно завести секундомір на початку заданої дистанції, та проїхати 8-10 км по автомагістралі на постійній швидкості. Закінчивши, потрібно розділити час, який відображається на секундомірі, на 60, а потім помножити його на подолану відстань. Якщо фактична середня швидкість різниться з показаннями спідометра щонайменше на 8 км, варто звернутися до автосервісу для налаштування пристрою.

Раніше ми писали, на якій швидкості автомобіль споживає найменше пального. Також пропонували цікавий тест на знання ПДР з теми "Швидкість руху".