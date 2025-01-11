Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Скоро могут отменить последнюю привилегию водителей arrow

Скоро могут отменить последнюю привилегию водителей

11 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Последняя привилегия водителей под угрозой — изменения уже на горизонте
Немецкий автобан. Фото: drivar.de
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В последнее время все больше говорят об отмене права водителей двигаться с любой высокой скоростью на знаменитых немецких автобанах. Сторонников введения ограничений становится все больше.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Читайте также:

Граждане против

Это немыслимо для многих любителей быстрой езды, но исследования общественного мнения Германии показывают, что 63% респондентов выступают за введение максимальной скорости на автомагистралях на уровне 130 км/ч. Этот вопрос приобретает актуальность в контексте предстоящих выборов, и общественная поддержка может способствовать законодательным изменениям.

Европейский совет по безопасности на транспорте, немецкие общественные организации и полицейские профсоюзы также призывают ввести ограничение скорости. Они утверждают, что это уменьшит риск смертельных аварий и будет способствовать сокращению выбросов CO2, что является очень важным аргументом для Европейского Союза.

Водители загрустили

Дебаты о введении ограничений скорости на немецких автобанах набирают обороты. Рост социального и политического давления может привести к изменениям, которые в корне изменят действующие правила дорожного движения на этих дорогах.

Стоит отметить, что нигде в мире нет такой свободы, как на участках в Германии, где отсутствует какое-либо ограничение скорости. Поэтому таким разрешением часто пользуются водители гиперкаров и спорткаров, которые разгоняются до 300 км/ч или даже выше.

Ранее эксперты назвали самый быстрый серийный автомобиль в США. Также мы писали о самом мощном легковом авто в 2024 году, которое развивает более 2200 лошадиных сил.

Германия дороги авто автомобиль водители запрет ПДД правила дорожного движения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Солдата отказали уволить, несмотря на больную мать — решение суда

01:30 Раненые бойцы ВСУ получили специальную одежду — что в нее входит

00:30 Региональная ВВК не подписала решение штатной — что делать

00:15 Туск сделал заявление об эксгумации тел Волынской трагедии

00:14 Перекрыли дорогу в Киеве и слушали песни — полиция нашла парней

10 января 2025

23:54 Зеленский поговорил с Байденом — детали разговора

23:40 Украина после войны — Зеленский назвал приоритетную задачу

23:09 Восемь подчиненных ушли в СОЧ — как суд наказал командира

22:43 В Украину идет арктическая зима — прогноз погоды на завтра

22:03 Из-за новогоднего стола в ТЦК — одессит судится с полицией

01:32 Солдата отказали уволить, несмотря на больную мать — решение суда

01:30 Раненые бойцы ВСУ получили специальную одежду — что в нее входит

00:30 Региональная ВВК не подписала решение штатной — что делать

00:15 Туск сделал заявление об эксгумации тел Волынской трагедии

00:14 Перекрыли дорогу в Киеве и слушали песни — полиция нашла парней

10 января 2025

23:54 Зеленский поговорил с Байденом — детали разговора

23:40 Украина после войны — Зеленский назвал приоритетную задачу

23:09 Восемь подчиненных ушли в СОЧ — как суд наказал командира

22:43 В Украину идет арктическая зима — прогноз погоды на завтра

22:03 Из-за новогоднего стола в ТЦК — одессит судится с полицией

Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия