Последняя привилегия водителей под угрозой — изменения уже на горизонте

Немецкий автобан. Фото: drivar.de

В последнее время все больше говорят об отмене права водителей двигаться с любой высокой скоростью на знаменитых немецких автобанах. Сторонников введения ограничений становится все больше.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Читайте также:

Граждане против

Это немыслимо для многих любителей быстрой езды, но исследования общественного мнения Германии показывают, что 63% респондентов выступают за введение максимальной скорости на автомагистралях на уровне 130 км/ч. Этот вопрос приобретает актуальность в контексте предстоящих выборов, и общественная поддержка может способствовать законодательным изменениям.

Европейский совет по безопасности на транспорте, немецкие общественные организации и полицейские профсоюзы также призывают ввести ограничение скорости. Они утверждают, что это уменьшит риск смертельных аварий и будет способствовать сокращению выбросов CO2, что является очень важным аргументом для Европейского Союза.

Водители загрустили

Дебаты о введении ограничений скорости на немецких автобанах набирают обороты. Рост социального и политического давления может привести к изменениям, которые в корне изменят действующие правила дорожного движения на этих дорогах.

Стоит отметить, что нигде в мире нет такой свободы, как на участках в Германии, где отсутствует какое-либо ограничение скорости. Поэтому таким разрешением часто пользуются водители гиперкаров и спорткаров, которые разгоняются до 300 км/ч или даже выше.

Ранее эксперты назвали самый быстрый серийный автомобиль в США. Также мы писали о самом мощном легковом авто в 2024 году, которое развивает более 2200 лошадиных сил.