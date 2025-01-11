Последняя привилегия водителей под угрозой — изменения уже на горизонте

Скоро могут отменить последнюю привилегию водителей
В последнее время все больше говорят об отмене права водителей двигаться с любой высокой скоростью на знаменитых немецких автобанах. Сторонников введения ограничений становится все больше.
Об этом сообщил Auto Swiat.
Граждане против
Это немыслимо для многих любителей быстрой езды, но исследования общественного мнения Германии показывают, что 63% респондентов выступают за введение максимальной скорости на автомагистралях на уровне 130 км/ч. Этот вопрос приобретает актуальность в контексте предстоящих выборов, и общественная поддержка может способствовать законодательным изменениям.
Европейский совет по безопасности на транспорте, немецкие общественные организации и полицейские профсоюзы также призывают ввести ограничение скорости. Они утверждают, что это уменьшит риск смертельных аварий и будет способствовать сокращению выбросов CO2, что является очень важным аргументом для Европейского Союза.
Водители загрустили
Дебаты о введении ограничений скорости на немецких автобанах набирают обороты. Рост социального и политического давления может привести к изменениям, которые в корне изменят действующие правила дорожного движения на этих дорогах.
Стоит отметить, что нигде в мире нет такой свободы, как на участках в Германии, где отсутствует какое-либо ограничение скорости. Поэтому таким разрешением часто пользуются водители гиперкаров и спорткаров, которые разгоняются до 300 км/ч или даже выше.
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