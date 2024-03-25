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Почему езда на низких скоростях вредна для авто — распространенные ошибки водителей

25 марта 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Какие поломки ждут двигатель и другие системы авто, если постоянно ездить медленно
Низкая скорость вредит автомобилю. Фото: vechirniy.kyiv.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Если долго ездить на низкой скорости, это может крайне негативно повлиять на двигатель и другие системы автомобиля. К каким нежелательным последствиям может привести медленная манера вождения и как их избежать.

Об этом написал SUV News.

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Перегрев

Низкая скорость может вызвать проблемы с охлаждением двигателя, в результате чего возникает перегрев мотора. Поэтому следует постоянно следить за температурой и регулярно проверять систему охлаждения.

Перегрузка

После длительной медленной езды внезапное ускорение может чрезмерно нагрузить двигатель, что приведет к проблемам смазочной системы и топливной смеси. Рекомендуется плавно увеличивать скорость после длительного пребывания в пробке.

Масляное голодание

Когда автомобиль долго двигается на низкой скорости, это приводит к недостаточной подаче масла к деталям двигателя из-за медленной откачки. Это изнашивает мотор и его компоненты. Рекомендуется регулярно заменять смазку и фильтры, а также правильно обслуживать двигатель.

Износ трансмиссии

Медленное движение увеличивает нагрузку на коробку передач и способствует ее износу. Поэтому требуются регулярное обслуживание и проверка трансмиссии.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.

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