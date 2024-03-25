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Чому їзда на низьких швидкостях шкідлива для авто — поширені помилки водіїв

25 березня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
На які поломки чекають двигун та інші системи авто, якщо постійно їздити повільно
Низька швидкість шкодить автомобілю. Фото: vechirniy.kyiv.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо тривалий час їздити на низькій швидкості, це може вкрай негативно вплинути на двигун та інші системи автомобіля. До яких небажаних наслідків може призвести повільна манера водіння та як їх уникнути.

Про це написав SUV News.

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Перегрів

Низька швидкість може спричинити негаразди з охолодженням двигуна, внаслідок чого виникає перегрів мотора. Тому потрібно постійно слідкувати за температурою та регулярно перевіряти систему охолодження.

Перевантаження

Після тривалої повільної їзди раптове прискорення може надмірно навантажити двигун, що призведе до проблем з мастильною системою та паливною сумішшю. Рекомендується плавно збільшувати швидкість після тривалого перебування в заторі.

Мастильне голодування

Коли автомобіль довгий час рухається на низький швидкості, це призводить до недостатньої подачі оливи до деталей двигуна через повільне відкачування, що зношує мотор та його компоненти. Рекомендується регулярно замінювати мастило та фільтри, а також правильно обслуговувати двигун.

Знос трансмісії

Повільний рух збільшує навантаження на коробку передач та сприяє її зносу. Тому потрібні регулярне обслуговування та перевірка трансмісії.

Раніше механіки пояснили, чому машина може витрачати забагато оливи. Також ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно.

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