Исключительная скорость — какой автомобиль стал самым быстрым серийным в США

Ford Mustang GTD. Фото: Ford

Новый Ford Mustang GTD, способный развить 325 км/ч, оснащен 5,2-литровым компрессорным V8 мощностью 815 л.с. Самый мощный и быстрый Ford Mustang стоит от 300 000 долларов и будет выпущен ограниченной серией из 2000 автомобилей.

Об этом сообщил официальный сайт Ford.

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Первый рекорд

На легендарной немецкой трассе Нюрбургринг, которая известна под названием "Зеленый ад", Ford Mustang GTD вошел в историю. Он стал первым автомобилем американского бренда, преодолевшего круг менее чем за семь минут. Под управлением опытного пилота Дирка Мюллера машина продемонстрировала время 6:57:685.

Этот результат не просто впечатляет — он стал пятым лучшим временем для серийных спортивных автомобилей. Mustang GTD лишь шестой автомобиль, преодолевающий этот барьер. Генеральный директор Ford Джим Фарли подтвердил, что эта цель была поставлена во время дебюта модели в августе 2023 года.

Технологии Mustang GTD

Mustang GTD использует передовые технологии, полученные в результате исследований и тестирования в рамках программы Ford Performance Motorsports. Преимущество этого автомобиля в аэродинамических характеристиках и настройках, позволяющих добиваться высоких скоростей на треке. Броня автомобиля из углеродного волокна и активная аэродинамика значительно повышают его эффективность.

Кроме того, стандартный Mustang GTD, несмотря на свои гоночные характеристики, имеет элементы безопасности, которые отвечают требованиям автоспорта — от спортивного сиденья с 5-точечным ремнем безопасности до усиленного каркаса.

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