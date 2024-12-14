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Названо найшвидший серійний автомобіль в США

14 грудня 2024 13:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Виняткова швидкість — який автомобіль став найшвидшим серійним у США
Ford Mustang GTD. Фото: Ford
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Новий Ford Mustang GTD, здатний розвинути 325 км/год, оснащений 5,2-літровим компресорним V8 потужністю 815 к.с. Найпотужніший та найшвидший Ford Mustang коштує від 300 000 доларів й буде випущений обмеженою серією з 2000 авто.

Про це повідомив офіційний сайт Ford.

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Перший рекорд

На легендарній німецькій трасі Нюрбургринг, яка відома під назвою "Зелене пекло", Ford Mustang GTD увійшов в історію. Він став першим автомобілем американського бренду, який подолав коло менш ніж за сім хвилин. Під керуванням досвідченого пілота Дірка Мюллера машина продемонструвала час 6:57:685.

Цей результат не просто вражає — він став п’ятим найкращим часом для серійних спортивних автомобілів. Mustang GTD лише шостий автомобіль, що долає цей бар’єр. Генеральний директор Ford Джим Фарлі підтвердив, що ця мета була поставлена під час дебюту моделі в серпні 2023 року.

Технології Mustang GTD

Mustang GTD використовує передові технології, отримані в результаті досліджень та тестувань у рамках програми Ford Performance Motorsports. Перевага цього автомобіля в аеродинамічних характеристиках та налаштуваннях, що дозволяють досягати високих швидкостей на треку. Броня автомобіля з вуглецевого волокна та активна аеродинаміка значно підвищують його ефективність.

Крім того, стандартний Mustang GTD попри свої перегонові характеристики, має елементи безпеки, які відповідають вимогам автоспорту — від спортивного сидіння з 5-точковим ременем безпеки до посиленого каркаса.

Раніше ми писали про найрозумнішу нову модель Ford, яку можна купити прямо зараз. Також аналітики назвали шість найпопулярніших в Україні авто із США.

авто Ford перегони автомобіль спорткар

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