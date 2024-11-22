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Чотири найшвидші сімейні авто, які дадуть фору спорткарам

22 листопада 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Потужні та швидкі сімейні авто, які дадуть фору спорткарам
Buick Regal GS. Фото: Buick
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Зовнішній вигляд авто буває оманливим. Інколи під капотом сімейних автомобілів ховається справжній звір, який примушує тремтіти деякі спорткари.

Про це написав Motor Biscuit.

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Volvo T-5R/850 R (1995-1997)

ТОП-4 найшвидших сімейних седанів, які дадуть фору спорткарам - фото 1
Фото: carandclassic.com

Ззовні Volvo 850 R виглядає як найкращий універсал для перевезення дітей, домашніх улюбленців та продуктів. Але під цим скромним капотом ховається 2,3-літровий рядний 5-циліндровий двигун з турбонаддувом, який видає 240 к.с. та 300 Нм крутного моменту. Завдяки регульованій спортивній підвісці та полегшеній конструкції він розганяється з 0 до 100 км/год лише за 6,7 с та проходить повороти, як BMW.

Volkswagen Phaeton (2004-2006)

ТОП-4 найшвидших сімейних седанів, які дадуть фору спорткарам - фото 2
Фото: bringatrailer.com

Volkswagen Phaeton — ідеальний автомобіль для людей, які люблять розкіш, але ненавидять увагу. Здалеку він має вигляд трохи більшого Passat. Але версія авто найвищого рівня оснащена 6-літровим двигуном W12, який видає 444 к.с. та 560 Нм крутного моменту, розганяючись до 100 кг/год за 5,8 с. Авто отримало пневматичну підвіску з безперервним контролем амортизації, дуже добре ізольовану кабіну та 4-зонний клімат-контроль. Якщо колись існував автомобіль для мільярдерів під прикриттям, то це він.

Buick Regal GS (2012-2020)

ТОП-4 найшвидших сімейних седанів, які дадуть фору спорткарам - фото 3
Фото: Buick

Автомобіль оснащений 3,6-літровим двигуном V6 потужністю 310 к.с., посиленою підвіскою для чіткої керованості та спеціальними 19-дюймовими колесами. При цьому цей Buick зручний та дуже вишуканий.

Ford Taurus SHO (2010-2019)

ТОП-4 найшвидших сімейних седанів, які дадуть фору спорткарам - фото 4
Фото: caranddriver.com

Машина приховує під капотом 3,5-літровий твін-турбо EcoBoost V6 потужністю 365 к.с. та крутним моментом 474 Нм, що дозволяє розганятися до 100 км/год трохи більше ніж за 5 секунд. Taurus SHO починав своє життя як поліційний перехоплювач. Коли Ford зробив його доступним для громадськості, він миттєво став ідеальним для тих, хто хотів комфорту сімейного седана та потужності рівня Mustang.

Раніше експерти назвали найкращі седани для водіїв старшого віку у 2024 році. Також інструктори з водіння розповіли, чи можна їздити на задньопривідному спорткарі слизькою зимовою дорогою.

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