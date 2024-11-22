Потужні та швидкі сімейні авто, які дадуть фору спорткарам

Buick Regal GS. Фото: Buick

Зовнішній вигляд авто буває оманливим. Інколи під капотом сімейних автомобілів ховається справжній звір, який примушує тремтіти деякі спорткари.

Про це написав Motor Biscuit.

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Volvo T-5R/850 R (1995-1997)

Фото: carandclassic.com

Ззовні Volvo 850 R виглядає як найкращий універсал для перевезення дітей, домашніх улюбленців та продуктів. Але під цим скромним капотом ховається 2,3-літровий рядний 5-циліндровий двигун з турбонаддувом, який видає 240 к.с. та 300 Нм крутного моменту. Завдяки регульованій спортивній підвісці та полегшеній конструкції він розганяється з 0 до 100 км/год лише за 6,7 с та проходить повороти, як BMW.

Volkswagen Phaeton (2004-2006)

Фото: bringatrailer.com

Volkswagen Phaeton — ідеальний автомобіль для людей, які люблять розкіш, але ненавидять увагу. Здалеку він має вигляд трохи більшого Passat. Але версія авто найвищого рівня оснащена 6-літровим двигуном W12, який видає 444 к.с. та 560 Нм крутного моменту, розганяючись до 100 кг/год за 5,8 с. Авто отримало пневматичну підвіску з безперервним контролем амортизації, дуже добре ізольовану кабіну та 4-зонний клімат-контроль. Якщо колись існував автомобіль для мільярдерів під прикриттям, то це він.

Buick Regal GS (2012-2020)

Фото: Buick

Автомобіль оснащений 3,6-літровим двигуном V6 потужністю 310 к.с., посиленою підвіскою для чіткої керованості та спеціальними 19-дюймовими колесами. При цьому цей Buick зручний та дуже вишуканий.

Ford Taurus SHO (2010-2019)

Фото: caranddriver.com

Машина приховує під капотом 3,5-літровий твін-турбо EcoBoost V6 потужністю 365 к.с. та крутним моментом 474 Нм, що дозволяє розганятися до 100 км/год трохи більше ніж за 5 секунд. Taurus SHO починав своє життя як поліційний перехоплювач. Коли Ford зробив його доступним для громадськості, він миттєво став ідеальним для тих, хто хотів комфорту сімейного седана та потужності рівня Mustang.

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