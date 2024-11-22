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Четыре быстрых семейных авто, которые дадут фору спорткарам

22 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Мощные и быстрые семейные авто, которые дадут фору спорткарам
Buick Regal GS. Фото: Buick
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Внешний вид авто бывает обманчивым. Иногда под капотом семейных автомобилей скрывается настоящий зверь, заставляющий дрожать некоторые спорткары.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Volvo T-5R/850 R (1995-1997)

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Фото: carandclassic.com

Снаружи Volvo 850 R выглядит как лучший универсал для перевозки детей, домашних питомцев и продуктов. Но под этим скромным капотом скрывается 2,3-литровый рядный 5-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 240 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Благодаря регулируемой спортивной подвеске и облегченной конструкции он разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 6,7 с и проходит повороты, как BMW.

Volkswagen Phaeton (2004-2006)

ТОП-4 самых быстрых семейных седанов, которые дадут фору спорткарам - фото 2
Фото: bringatrailer.com

Volkswagen Phaeton — идеальный автомобиль для людей, которые любят роскошь, но ненавидят внимание. Издалека он выглядит немного больше Passat. Но версия авто высокого уровня оснащена 6-литровым двигателем W12, который выдает 444 л.с. и 560 Нм крутящего момента, разгоняясь до 100 кг/ч за 5,8 с. Автомобиль получил пневматическую подвеску с непрерывным контролем амортизации, очень хорошо изолированную кабину и 4-зонный климат-контроль. Если когда и существовал автомобиль для миллиардеров под прикрытием, то это он.

Buick Regal GS (2012-2020)

ТОП-4 самых быстрых семейных седанов, которые дадут фору спорткарам - фото 3
Фото: Buick

Автомобиль оснащен 3,6-литровым V6 двигателем мощностью 310 л.с., усиленной подвеской для четкой управляемости и специальными 19-дюймовыми колесами. При этом этот Buick удобен и очень изыскан.

Ford Taurus SHO (2010-2019)

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Фото: caranddriver.com

Машина прячет под капотом 3,5-литровый твин-турбо EcoBoost V6 мощностью 365 л.с. и крутящим моментом 474 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч чуть более 5 секунд. Taurus SHO начинал свою жизнь как полицейский перехватчик. Когда Ford сделал его доступным общественности, он мгновенно стал идеальным для тех, кто хотел комфорта семейного седана и мощности уровня Mustang.

Ранее эксперты назвали лучшие седаны для старших водителей в 2024 году. Также инструкторы по вождению рассказали, можно ли ездить на заднеприводном спорткаре по скользкой зимней дороге.

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