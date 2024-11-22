Мощные и быстрые семейные авто, которые дадут фору спорткарам

Четыре быстрых семейных авто, которые дадут фору спорткарам
Внешний вид авто бывает обманчивым. Иногда под капотом семейных автомобилей скрывается настоящий зверь, заставляющий дрожать некоторые спорткары.
Об этом написал Motor Biscuit.
Volvo T-5R/850 R (1995-1997)
Снаружи Volvo 850 R выглядит как лучший универсал для перевозки детей, домашних питомцев и продуктов. Но под этим скромным капотом скрывается 2,3-литровый рядный 5-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 240 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Благодаря регулируемой спортивной подвеске и облегченной конструкции он разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 6,7 с и проходит повороты, как BMW.
Volkswagen Phaeton (2004-2006)
Volkswagen Phaeton — идеальный автомобиль для людей, которые любят роскошь, но ненавидят внимание. Издалека он выглядит немного больше Passat. Но версия авто высокого уровня оснащена 6-литровым двигателем W12, который выдает 444 л.с. и 560 Нм крутящего момента, разгоняясь до 100 кг/ч за 5,8 с. Автомобиль получил пневматическую подвеску с непрерывным контролем амортизации, очень хорошо изолированную кабину и 4-зонный климат-контроль. Если когда и существовал автомобиль для миллиардеров под прикрытием, то это он.
Buick Regal GS (2012-2020)
Автомобиль оснащен 3,6-литровым V6 двигателем мощностью 310 л.с., усиленной подвеской для четкой управляемости и специальными 19-дюймовыми колесами. При этом этот Buick удобен и очень изыскан.
Ford Taurus SHO (2010-2019)
Машина прячет под капотом 3,5-литровый твин-турбо EcoBoost V6 мощностью 365 л.с. и крутящим моментом 474 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч чуть более 5 секунд. Taurus SHO начинал свою жизнь как полицейский перехватчик. Когда Ford сделал его доступным общественности, он мгновенно стал идеальным для тех, кто хотел комфорта семейного седана и мощности уровня Mustang.
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