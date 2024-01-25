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Можно ли ездить на заднеприводном спорткаре по скользкой зимней дороге

25 января 2024 11:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Спорткар на зимней дороге: эксперты назвали сезонные опасности вождения таких авто
Найти полноприводный Porsche 911 можно, но другие спорткары в основном предлагают только с задним приводом. Фото: indigoautogroup.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Скользкое покрытие, сложные участки со льдом и глубокие снежные заносы могут превратить обычную поездку на заднеприводным спорткаре в головную боль. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать элементарные правила осторожности.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Недостатки заднего привода

Внедорожники и пикапы с полным приводом и высоким клиренсом являются лучшим выбором для преодоления неблагоприятных погодных условий. Однако, если ваша единственная машина Mazda MX-5 или Ford Mustang, придется учитывать несколько неприятных моментов.

Задний привод (RWD) действует как толкающая сила для автомобиля: карданный вал передает мощность на заднюю часть, двигающую машину вперед. В результате задние колеса имеют склонность к потере сцепления с дорогой, что может закончиться заносом.

В то же время полный привод (AWD) делает езду на поверхностях с низким коэффициентом трения, таких как снег и лед, гораздо более стабильной.

В то время как многие новые спортивные седаны предлагают стандартный или опциональный полный привод, спорткары, как правило, полагаются на задний привод для более увлекательной динамики вождения.

Можно найти Porsche 911 и Audi S5 в комплектации с полным приводом, но, например, Chevrolet Camaro или Subaru BRZ предлагают только заднеприводные варианты.

Минусы высокой мощности

Спортивные автомобили, как правило, обладают высокой мощностью, например, 486-сильный Ford Mustang GT или 400-сильный Nissan Z. Как следствие, не опытные водители могут спровоцировать потерю сцепления с дорогой, резко нажав на педаль газа.

Как управлять спорткаром на скользкой дороге

  • Следует напомнить прежде всего о комплекте зимних шин. Ведь они улучшают сцепление на снегу и льду лучше механического сцепления, которое обеспечивает AWD.
  • Водителям спорткаров нужно забыть свою летнюю манеру езды и существенно снизить скорость и увеличить типовую дистанцию между другими автомобилями на дороге.

Ранее мы писали о спортивных автомобилях не хуже, но значительно дешевле Porsche 911. Также эксперты назвали лучшие спортивные модели Toyota всех времен.

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