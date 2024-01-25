Спорткар на зимовій дорозі: експерти назвали сезонні небезпеки водіння таких авто

Знайти повнопривідний Porsche 911 можна, але спорткари в основному пропонують лише з заднім приводом. Фото: indigoautogroup.com

Слизьке покриття, складні ділянки з льодом та глибокі снігові замети можуть перетворити звичайну поїздку задньопривідним спорткаром на головний біль. Щоб цього не сталося варто дотримуватися елементарних правил обережності.

Про це написав Motor Biscuit.

Читайте також:

Недоліки заднього приводу

Позашляховики та пікапи з повним приводом та високим кліренсом є найкращим вибором для подолання несприятливих погодних умов. Однак, якщо ваша єдина машина Mazda MX-5 або Ford Mustang, доведеться враховувати кілька неприємних моментів.

Задній привід (RWD) діє як штовхаюча сила для автомобіля: карданний вал передає потужність на задню частину, що рухає машину вперед. В результаті, задні колеса мають схильність до втрати зчеплення з дорогою, що може закінчитися заносом.

Водночас повний привід (AWD) робить їзду на поверхнях з низьким коефіцієнтом тертя, таких як сніг та лід, набагато стабільнішою.

В той час як багато нових спортивних седанів пропонують стандартний або опціональний повний привід, спорткари, як правило, покладаються на задній привід для більш захоплюючої динаміки водіння.

Можна знайти Porsche 911 та Audi S5 в комплектації з повним приводом, але, наприклад, Chevrolet Camaro або Subaru BRZ пропонують лише задньопривідні варіанти.

Вади високої потужності

Спортивні автомобілі, як правило, мають високу потужність, наприклад, 486-сильний Ford Mustang GT або 400-сильний Nissan Z. Як наслідок, не досвідчені водії можуть спровокувати втрату зчеплення з дорогою, різко натиснувши на педаль газу.

Як керувати спорткаром на слизькій дорозі

Варто нагадати насамперед про комплект зимових шин. Адже вони покращують зчеплення на снігу та льоду краще, ніж механічне зчеплення, яке забезпечує AWD.

Водіям спорткарів потрібно забути свою літню манеру їзди та суттєво зменшити швидкість та збільшити типову дистанцію між іншими автомобілями на дорозі.

Раніше ми писали про спортивні автомобілі не гірші, але значно дешевші за Porsche 911. Також експерти назвали найкращі спортивні моделі Toyota всіх часів.