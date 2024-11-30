Яка краща нова модель Ford у 2024 році — відповідь експертів

2024 Ford Explorer. Фото: caranddriver.com

Деякі моделі Ford доступніші, деякі надійніші, а інші — безпечніші. Найрозумніша модель — Ford Explorer 2024 року — ґрунтується на поєднанні ціни, безпеки та надійності, отримані з авторитетних JD Power, IIHS та NHTSA.

Про це написав CarBuzz.

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Explorer отримав рейтинг якості та надійності 87/100 від JD Power

У дослідженні надійності JD Power за 2024 рік компанія Ford показала не дуже хороші результати: 239 проблем на кожні 100 автомобілів. Однак Explorer 2024 року не є однією з проблемних моделей. Останнє відкликання Explorer було для попереднього покоління авто.

Explorer отримав найкращу оцінку з безпеки IIHS

Усі чотири краш-тести Explorer отримали відмінну загальну оцінку, причому лише кілька балів є меншими, ніж "Добре". У всякому випадку, це найкращий новий Ford за рейтингом IIHS.

Стандартні засоби безпеки для Explorer 2024 включають:

Допомога при зіткненні. Система підтримки смуги руху. Автоматичне дальнє світло фар. Камера заднього виду. Задні датчики паркування. Попередження про сліпі зони.

Explorer коштує менш як 37 000 доларів

Середня початкова ціна кросовера середнього розміру становить близько 38 940 доларів. Стартова ціна на Ford Explorer 2024 року — 36 860 доларів.

Недоліки Explorer 2024 року

Скарги водіїв

На сайті CarComplaint не має жодних скарг щодо випуску 2024 року.

На NHTSA вказано п'ять скарг:

Капот на орендованому авто розкрився під час руху зі швидкістю приблизно 32 км/год, розбивши лобове скло. Власник купив модель, яка мала містити 360-градусну камеру, але її не було включено через внутрішнє відкликання. Система виїзду зі смуги руху повертає автомобіль за межі призначеної смуги. Сильні ривки під час обгону транспортних засобів або уповільнення на трасі. В Explorer відкликали попереджувальну етикетку подушки безпеки на панелі приладів у 27 678 автомобілях.

Найдорожчий звичайний ремонт Explorer

Заміна випарника змінного струму: 1026-1036 доларів. Заміна прокладки передньої кришки двигуна: 660-796 доларів. Заміна перемикача сидіння з електроприводом: 556-586 доларів.

Раніше експерти назвали три речі, які потрібно знати перед купівлею Ford Escape 2024 року. Також механіки назвали чотири моделі Ford, які страждають від проблем з трансмісією.