Яка краща нова модель Ford у 2024 році — відповідь експертів

Найрозумніша нова модель Ford, яку можна купити прямо зараз
Деякі моделі Ford доступніші, деякі надійніші, а інші — безпечніші. Найрозумніша модель — Ford Explorer 2024 року — ґрунтується на поєднанні ціни, безпеки та надійності, отримані з авторитетних JD Power, IIHS та NHTSA.
Про це написав CarBuzz.
Чому Ford Explorer 2024 року найрозумніший
- Explorer отримав рейтинг якості та надійності 87/100 від JD Power
У дослідженні надійності JD Power за 2024 рік компанія Ford показала не дуже хороші результати: 239 проблем на кожні 100 автомобілів. Однак Explorer 2024 року не є однією з проблемних моделей. Останнє відкликання Explorer було для попереднього покоління авто.
- Explorer отримав найкращу оцінку з безпеки IIHS
Усі чотири краш-тести Explorer отримали відмінну загальну оцінку, причому лише кілька балів є меншими, ніж "Добре". У всякому випадку, це найкращий новий Ford за рейтингом IIHS.
Стандартні засоби безпеки для Explorer 2024 включають:
- Допомога при зіткненні.
- Система підтримки смуги руху.
- Автоматичне дальнє світло фар.
- Камера заднього виду.
- Задні датчики паркування.
- Попередження про сліпі зони.
- Explorer коштує менш як 37 000 доларів
Середня початкова ціна кросовера середнього розміру становить близько 38 940 доларів. Стартова ціна на Ford Explorer 2024 року — 36 860 доларів.
Недоліки Explorer 2024 року
- Скарги водіїв
На сайті CarComplaint не має жодних скарг щодо випуску 2024 року.
На NHTSA вказано п'ять скарг:
- Капот на орендованому авто розкрився під час руху зі швидкістю приблизно 32 км/год, розбивши лобове скло.
- Власник купив модель, яка мала містити 360-градусну камеру, але її не було включено через внутрішнє відкликання.
- Система виїзду зі смуги руху повертає автомобіль за межі призначеної смуги.
- Сильні ривки під час обгону транспортних засобів або уповільнення на трасі.
- В Explorer відкликали попереджувальну етикетку подушки безпеки на панелі приладів у 27 678 автомобілях.
- Найдорожчий звичайний ремонт Explorer
- Заміна випарника змінного струму: 1026-1036 доларів.
- Заміна прокладки передньої кришки двигуна: 660-796 доларів.
- Заміна перемикача сидіння з електроприводом: 556-586 доларів.
Раніше експерти назвали три речі, які потрібно знати перед купівлею Ford Escape 2024 року. Також механіки назвали чотири моделі Ford, які страждають від проблем з трансмісією.
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