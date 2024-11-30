Какая новая модель Ford в 2024 году лучше — ответ экспертов

2024 Ford Explorer. Фото: caranddriver.com

Некоторые модели Ford доступнее, некоторые надежнее, а другие безопаснее. Самая умная модель — Ford Explorer 2024 года — основывается на сочетании цены, безопасности и надежности, полученных с авторитетных JD Power, IIHS и NHTSA.

Об этом написал CarBuzz.

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Explorer получил рейтинг качества и надежности 87/100 от JD Power

В исследовании надежности JD Power за 2024 год компания Ford показала не очень хорошие результаты: 239 проблем на каждые 100 автомобилей. Однако Explorer 2024 не является одной из проблемных моделей. Последний отзыв Explorer был для предыдущего поколения авто.

Explorer получил лучшую оценку по безопасности IIHS

За все четыре краш-теста Explorer получили отличную общую оценку, причем лишь несколько баллов были меньше, чем "Хорошо". Во всяком случае, это самый лучший новый Ford по рейтингу IIHS.

Стандартные средства безопасности для Explorer 2024 включают в себя:

Помощь при столкновении. Система поддержания полосы движения. Автоматический дальний свет фар. Задний вид камеры. Задние датчики парковки. Предупреждение о слепых зонах.

Explorer стоит менее 37 000 долларов

Средняя начальная цена кроссовера среднего размера составляет около 38 940 долларов. Стартовая цена на Ford Explorer 2024 года – 36 860 долларов.

Недостатки Explorer 2024 года

Жалобы водителей

На сайте CarComplaint нет жалоб по выпуску 2024 года.

На NHTSA указано пять жалоб:

Капот на арендованном авто раскрылся во время движения со скоростью примерно 32 км/ч, разбив лобовое стекло. Владелец купил модель, которая должна была содержать 360-градусную камеру, но она не была включена из-за внутреннего отзыва. Система выезда из полосы движения возвращает автомобиль за пределы назначенной полосы. Сильные рывки при обгоне транспортных средств или замедлении на трассе. В Explorer отозвали предупредительную этикетку подушки безопасности на приборной панели в 27 678 автомобилях.

Самый дорогой обычный ремонт Explorer

Замена испарителя переменного тока: 1026-1036 долларов. Замена прокладки передней крышки двигателя: 660-796 долларов. Замена переключателя сиденья с электроприводом: 556-586 долларов.

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