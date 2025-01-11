Останній привілей водіїв під загрозою — зміни вже на горизонті

Німецький автобан. Фото: drivar.de

Останнім часом все більше говорять про скасування права водіїв рухатися з будь-якою високою швидкістю на знаменитих німецьких автобанах. Прихильників запровадження обмежень стає все більше.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Громадяни проти

Це немислимо для багатьох любителів швидкої їзди, але дослідження суспільної думки Німеччини показують, що 63% респондентів виступають за введення максимальної швидкості на автомагістралях на рівні 130 км/год. Це питання набуває актуальності в контексті майбутніх виборів, й громадська підтримка може сприяти законодавчим змінам.

Європейська рада з безпеки на транспорті, німецькі громадські організації та поліцейські профспілки також закликають запровадити обмеження швидкості. Вони стверджують, що це зменшить ризик смертельних аварій та сприятиме скороченню викидів CO2, що є дуже важливим аргументом для Європейського Союзу.

Водії засумували

Дебати про введення обмежень швидкості на німецьких автобанах набирають обертів. Зростання соціального та політичного тиску може призвести до змін, які докорінно змінять чинні правила дорожнього руху на цих дорогах.

Варто зазначити, що ніде у світи немає такої свободи, як на ділянках у Німеччині, де відсутня будь-які обмеження швидкості. Тому таким дозволом часто користуються водії гіперкарів та спорткарів, які розганяються до 300 км/год або навіть вище.

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