Чому за порожній бак автомобіля можна отримати штраф

Порожній бак. Фото: carsome.my

В Німеччині діє суворе, але цікаве правило для водіїв, які їздять автобанами. Якщо раптом машина зупиниться посеред магістралі через відсутність пального, поліція може виписати автовласнику штраф 70 євро (приблизно 3000 грн) за недбалість, яка могла спричинити небезпечну ситуацію.

Про це написала Avtosota.

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Правила безпеки

На автобанах на деяких ділянках відсутні обмеження швидкості, тому раптове уповільнення чи зупинка транспортного засобу створює високий ризик аварій.

Влада Німеччини вважає, що водій зобов’язаний переконатися у достатній кількості пального перед поїздкою. Якщо він цього не зробив та зупинився на автобані, то підпадає під адміністративне покарання.

Рекомендації водіям у Німеччині

Насамперед завжди потрібно перевіряти рівень пального перед виїздом на швидкісні дороги та дотримуватися рекомендацій щодо запасу палива. Також варто скористатися навігаційними додатками для пошуку найближчих АЗС.

Раніше ми писали, чому спідометр викривлює реальну швидкість авто. Також повідомлялося, як можна отримати штраф 110 000 доларів за незначне порушення.