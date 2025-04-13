Какое масло не стоит заливать в двигатель авто

Какое масло убивает двигатель автомобиля
Выбор правильного моторного масла для автомобиля является ключевым аспектом, который влияет на общую производительность и продолжительность эксплуатации двигателя. Неправильно подобранное масло может привести к серьезным проблемам, таким как повышенный износ компонентов, перегрев двигателя и даже его выход из строя.
Об этом написал Autogid.
- Показатели вязкости
Каждый двигатель нуждается в масле с определенной вязкостью, которая оптимально работает в различных условиях. Если масло не соответствует рекомендованным характеристикам, это может привести к увеличению трения или недостаточной смазки, что способствует быстрому износу деталей.
- Промышленные и гидравлические масла
Эти жидкости предназначены для других механизмов и не подходят для автомобильных двигателей, не соответствуя требованиям к моторным маслам. Из-за этого такие масла могут вызвать серьезные неисправности в работе мотора.
- Просроченное масло
Моторное масло имеет свой срок годности, по истечении которого его свойства теряются. Уменьшается эффективность очистки, смазки и защиты, что может привести к повреждениям двигателя.
- Контрфактные масла
Масла сомнительного качества, особенно приобретенные без сертификации или на разлив, могут серьезно повлиять на состояние двигателя, ведь поддельные масла часто содержат вредные примеси.
- Микс разных типов
Совмещать синтетическое, полусинтетическое и минеральное масло в одном двигателе не рекомендуется. Различные химические компоненты могут вступать в реакцию и нанести вред механизмам. В исключительных случаях такое смешивание возможно лишь временно.
- Трансмиссионная жидкость
Масла, предназначенные для коробки передач, не подходят для моторов. Они не обладают необходимыми смазывающими свойствами для двигателей, их использование может привести к серьезным поломкам.
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