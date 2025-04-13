Какое масло не стоит заливать в двигатель авто

Механик заливает моторное масло. Фото: freepik.com

Выбор правильного моторного масла для автомобиля является ключевым аспектом, который влияет на общую производительность и продолжительность эксплуатации двигателя. Неправильно подобранное масло может привести к серьезным проблемам, таким как повышенный износ компонентов, перегрев двигателя и даже его выход из строя.

Об этом написал Autogid.

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Показатели вязкости

Каждый двигатель нуждается в масле с определенной вязкостью, которая оптимально работает в различных условиях. Если масло не соответствует рекомендованным характеристикам, это может привести к увеличению трения или недостаточной смазки, что способствует быстрому износу деталей.

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Промышленные и гидравлические масла

Эти жидкости предназначены для других механизмов и не подходят для автомобильных двигателей, не соответствуя требованиям к моторным маслам. Из-за этого такие масла могут вызвать серьезные неисправности в работе мотора.

Просроченное масло

Моторное масло имеет свой срок годности, по истечении которого его свойства теряются. Уменьшается эффективность очистки, смазки и защиты, что может привести к повреждениям двигателя.

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Контрфактные масла

Масла сомнительного качества, особенно приобретенные без сертификации или на разлив, могут серьезно повлиять на состояние двигателя, ведь поддельные масла часто содержат вредные примеси.

Микс разных типов

Совмещать синтетическое, полусинтетическое и минеральное масло в одном двигателе не рекомендуется. Различные химические компоненты могут вступать в реакцию и нанести вред механизмам. В исключительных случаях такое смешивание возможно лишь временно.

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Трансмиссионная жидкость

Масла, предназначенные для коробки передач, не подходят для моторов. Они не обладают необходимыми смазывающими свойствами для двигателей, их использование может привести к серьезным поломкам.

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