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Какое масло убивает двигатель автомобиля

13 апреля 2025 20:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Какое масло не стоит заливать в двигатель авто
Механик заливает моторное масло. Фото: freepik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Выбор правильного моторного масла для автомобиля является ключевым аспектом, который влияет на общую производительность и продолжительность эксплуатации двигателя. Неправильно подобранное масло может привести к серьезным проблемам, таким как повышенный износ компонентов, перегрев двигателя и даже его выход из строя.

Об этом написал Autogid.

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  • Показатели вязкости

Каждый двигатель нуждается в масле с определенной вязкостью, которая оптимально работает в различных условиях. Если масло не соответствует рекомендованным характеристикам, это может привести к увеличению трения или недостаточной смазки, что способствует быстрому износу деталей.

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  • Промышленные и гидравлические масла

Эти жидкости предназначены для других механизмов и не подходят для автомобильных двигателей, не соответствуя требованиям к моторным маслам. Из-за этого такие масла могут вызвать серьезные неисправности в работе мотора.

  • Просроченное масло

Моторное масло имеет свой срок годности, по истечении которого его свойства теряются. Уменьшается эффективность очистки, смазки и защиты, что может привести к повреждениям двигателя.

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  • Контрфактные масла

Масла сомнительного качества, особенно приобретенные без сертификации или на разлив, могут серьезно повлиять на состояние двигателя, ведь поддельные масла часто содержат вредные примеси.

  • Микс разных типов

Совмещать синтетическое, полусинтетическое и минеральное масло в одном двигателе не рекомендуется. Различные химические компоненты могут вступать в реакцию и нанести вред механизмам. В исключительных случаях такое смешивание возможно лишь временно.

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  • Трансмиссионная жидкость

Масла, предназначенные для коробки передач, не подходят для моторов. Они не обладают необходимыми смазывающими свойствами для двигателей, их использование может привести к серьезным поломкам.

Ранее мы писали, вреден ли биоэтанол в бензине для двигателя авто. Также эксперты назвали мелочную проблему, из-за которой глохнет мотор авто.

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