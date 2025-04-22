Чому потрібно негайно замінити моторну оливу в авто

Заміна моторної оливи. Фото: freepik.com

Якщо після сезону холодів ви досі не замінили моторну оливу в авто, то це потрібно зробити якнайшвидше. Після зими мастило майже гарантовано втратило свої корисні властивості, що може зіпсувати двигун.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

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Бензинова суміш

Перепади температур моторної оливи взимку можуть досягати 120 °C та більше. При цьому кожен пуск двигуна взимку є холоднішим, ніж влітку. Число коротких поїздок також зазвичай зростає. А при кожному такому пуску мастило інтенсивно розбавляється бензином, який мало не ллється в камеру згоряння, прискорюючи прогрів каталітичного нейтралізатора.

В результаті олива постійно змішується з різними сторонніми елементами — від продуктів розпаду бензину, що не згорів, до частинок нагару та металу з робочих поверхонь.

При холодних пусках падає лужне число, а кислоти, що утворюються, активніше розчиняють оливу та прискорюють корозію деталей. Тому до весни псується не лише мастило, а й оливний фільтр, який забивається швидше.

Накопичення води

Взимку в моторній оливі поступово накопичується вода. При охолодженні двигуна елементи проходять через точки роси, внаслідок чого вода конденсується з атмосфери. Поступово рідина накопичується в картері та розноситься оливними каналами, різко погіршуючи роботу мастила.

З кожним циклом нагрівання та подальшого охолодження вода накопичується в моторній оливі. Іноді це призводить до випадання з оливи присадок та утворення осаду. Також відомі ситуації, коли подача мастила взагалі припинялася, позаяк вода замерзала в оливоприймачі. Таке мастило точно не варто залишати на весну та літо.

Машина на стоянці

В автомобілях, які взимку майже не експлуатуються, захисні властивості моторної оливи також погіршуються. Окрім шкідливого впливу конденсату, інколи активуються небажані хімічні реакції оливи з металом та гумою. Іноді мастило втрачає свої легкі фракції, що змінює його структуру в небажаний бік.

Раніше експерти пояснили, чому міняти моторну оливу треба частіше ніж кожні 10 000 км. Також ми писали, чи шкідливий біоетанол в бензині для двигуна авто.