Чому потрібно негайно замінити моторну оливу в авто

Чому моторну оливу в авто треба замінити прямо зараз
Якщо після сезону холодів ви досі не замінили моторну оливу в авто, то це потрібно зробити якнайшвидше. Після зими мастило майже гарантовано втратило свої корисні властивості, що може зіпсувати двигун.
Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.
Бензинова суміш
Перепади температур моторної оливи взимку можуть досягати 120 °C та більше. При цьому кожен пуск двигуна взимку є холоднішим, ніж влітку. Число коротких поїздок також зазвичай зростає. А при кожному такому пуску мастило інтенсивно розбавляється бензином, який мало не ллється в камеру згоряння, прискорюючи прогрів каталітичного нейтралізатора.
В результаті олива постійно змішується з різними сторонніми елементами — від продуктів розпаду бензину, що не згорів, до частинок нагару та металу з робочих поверхонь.
При холодних пусках падає лужне число, а кислоти, що утворюються, активніше розчиняють оливу та прискорюють корозію деталей. Тому до весни псується не лише мастило, а й оливний фільтр, який забивається швидше.
Накопичення води
Взимку в моторній оливі поступово накопичується вода. При охолодженні двигуна елементи проходять через точки роси, внаслідок чого вода конденсується з атмосфери. Поступово рідина накопичується в картері та розноситься оливними каналами, різко погіршуючи роботу мастила.
З кожним циклом нагрівання та подальшого охолодження вода накопичується в моторній оливі. Іноді це призводить до випадання з оливи присадок та утворення осаду. Також відомі ситуації, коли подача мастила взагалі припинялася, позаяк вода замерзала в оливоприймачі. Таке мастило точно не варто залишати на весну та літо.
Машина на стоянці
В автомобілях, які взимку майже не експлуатуються, захисні властивості моторної оливи також погіршуються. Окрім шкідливого впливу конденсату, інколи активуються небажані хімічні реакції оливи з металом та гумою. Іноді мастило втрачає свої легкі фракції, що змінює його структуру в небажаний бік.
Раніше експерти пояснили, чому міняти моторну оливу треба частіше ніж кожні 10 000 км. Також ми писали, чи шкідливий біоетанол в бензині для двигуна авто.
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