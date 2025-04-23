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От этой неисправности двигателя трепещут водители Dacia и Renault

23 апреля 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подержанные авто: от какого дефекта трепещут водители Dacia и Renault
Ремонт автомобиля Dacia. Фото: gravells.co.uk
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Тысячам владельцев автомобилей Dacia и Renault грозят неожиданные поломки из-за конструктивных недостатков в моторах 0.9 TCe, 1.0 TCe и 1.2 TCe. Если вовремя не исправить дефект, то существует риск выхода двигателей из строя.

Об этом предупредил Lʼargus.

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Главное беспокойство вызывает преждевременное растяжение цепи привода ГРМ. Это явление вызывает трение о корпус ГРМ и создает очень узнаваемый шум, который должен насторожить водителей.

Согласно внутренней технической записке Renault, причиной может быть две: блокировка рейки натяжителя и трение и/или удлинение цепи.

Кроме того, износ картера способствует наличию мелких частиц металла в масляном фильтре, что создает риск выхода двигателя из строя.

Пострадавшие модели

  • Dacia Sandero 2 и Logan 2 0.9 TCe/1.0 Sce: произведенные с 27.02.2014 по 04.12.2018.
  • Dacia Dokker 1.2 TCe: с 07.05.2012 по 04.12.2018.
  • Dacia Duster 1 1.2 TCe: с 22.03.2013 по 12.04.2018.
  • Dacia Duster 2 1.0 TCe/1.2 TCe: с 28.03.2017 по 12.04.2018.
  • Dacia Lodgy 1.0 TCe/1.2 TCe: с 20.02.2012 по 04.12.2018.
  • Renault Twingo 3 0.9 TCe/1.0 SCe: с 09.01.2014 по 04.12.2018.
  • Renault Clio 4 0.9 TCe/1.2 TCe: с 1.01.2012 по 04.12.2018.
  • Renault Captur 1 0.9 TCe/1.2 TCe: с 07.02.2012 по 04.12.2018.
  • Renault Megane 4 Sedan 1.0 TCe/1.2 TCe: с 27.01.2016 по 04.12.2018.
  • Renault Megane 4 1.0 TCe/1.2 TCe: с 22/05/2015 по 12/04/2018.
  • Renault Scenic 4 1.2 TCe: с 10.01.2015 по 12.01.2017.
  • Renault Kadjar 1.2 TCe: с 07.10.2014 по 04.12.2018.
  • Renault Kangoo 2 1.2 TCe: с 16.07.2012 по 12.04.2018

Что делать водителям

Для тех, кто столкнется с этими техническими проблемами, Renault советует полностью изменить систему распределения, как только будут обнаружены аномалии. Хотя ремонт может быть длительным и дорогим, он поможет предотвратить более серьезные повреждения двигателя.

Для тех, кто собираетесь приобрести подержанный автомобиль, стоит внимательно проверить историю обслуживания и общее состояние указанных моделей.

Ранее мы писали, стоит ли покупать подержанный Renault Megane четвертого поколения и Renault Duster первого поколения.

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