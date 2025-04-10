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Стоит ли покупать подержанный Renault Duster первого поколения

10 апреля 2025 17:30
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подержанный Renault Duster первого поколения — стоит ли купить
2018 Renault Duster. Фото: wikipedia.org
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Dacia Duster (в Украине называется Renault Duster) — компактный кроссовер, который впервые представил румынский автопроизводитель в 2010 году. Доступная цена делает этот автомобиль популярным в нашей стране, но стоит ли его покупать подержанным.

Польское издание Interia спросило опытного механика, что он думает о румынском авто, а также на что нужно обратить внимание в первом поколении кроссовера.

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Общая оценка

Владелец сервиса Auto Rosołowski из Варшавы Бартоломей Росоловский подчеркивает, что Duster первого поколения гораздо лучше защищен от ржавчины, чем, например, Logan, но в самых старых автомобилях необходим осмотр ходовой.

У Duster достаточно мягкое лакокрасочное покрытие, которое легко повредить, поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Также не рекомендуются автомобили, которые использовались по бездорожью.

В целом у Duster не так много проблем. Конечно, выбор версии двигателя тоже важен, но даже в этом случае большинство агрегатов механиком рекомендованы.

Выбор двигателя

Наилучшим выбором для бензиновых Duster являются атмосферные двигатели: 1.6 16V на 105 л.с. и 1.6 SCe на 115 л.с. (с 2015 года). Первый — агрегат Renault (серия K) с ременным приводом, второй — Nissan (HR) с цепным. Есть два условия: частая замена масла и регулировка клапанного зазора каждые 30 000 км. Плюс двигатель Renault имеет стандартную проблему с катушками зажигания.

Держаться подальше следует от двигателя 1.2 TCe на 125 л.с. Его основная проблема — повышенный расход масла, плюс недолговечная цепь ГРМ.

Коробка передач

Большинство Duster имеют механические коробки передач, которые могут требовать ремонта после большего пробега, а это значительные расходы. Замена сцепления также достаточно дорогая. А вот полный привод, с которым обычно ничего не происходит, работает достаточно хорошо.

Стоит ли покупать

Как ни странно, большим преимуществом автомобиля является очень бедное оснащение и отсутствие электронных гаджетов. По словам Росоловского, проблемы с этим типом элементов довольно распространены в новых Duster, но их просто нет в первом поколении. Простой электромонтаж здесь не проблема. Также это модель, у которой после определенного пробега надо что-то ремонтировать в подвеске, менять тормоза, но эти вещи не очень дорогие и обычно достаточно долговечные.

Ранее мы писали о бензиновой версии кроссовера MG ZS второго поколения, которая конкурирует по цене с новым Renault Duster. Также рассказывали об особенностях бюджетного семейного кроссовера Dacia Bigster, построенного на базе Duster третьего поколения.

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