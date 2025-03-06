Почему в Украине падают продажи новых авто второй месяц подряд

Автосалон в Украине. Фото: autocenter.dp.ua

В феврале 2025 года в Украине реализовали 4 800 новых легковых автомобилей, что на 20% меньше, чем в прошлом году. При этом сегмент новых электрокаров провалился еще больше — рынок упал на 37%.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

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Нисходящие показатели

Доля электромобилей на рынке новых легковых авто в феврале составила всего 15,6%. В прошлом году она была на отметке 20%.

Наибольшее падение спроса произошло в сегменте бюджетных легковых авто (low cost) — в феврале их продали почти на 54% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализация автомобилей в среднем ценовом сегменте сократилась на 20%.

Интересно, что в феврале автомобильные операторы улучшили показатели января и к последней неделе месяца рынок даже вышел в плюс. Но завершение зимы оказалось слишком сложным для украинских потребителей, что и повлияло на итоговый результат.

Бренды окрепли

Лидерство в феврале 2025 года удержала стабильная Toyota. В тройку лидеров также вошли Skoda и Renault. Интересно, что четыре автомобильных бренда из ТОП-10, в феврале демонстрировали рост, но в итоге рынок все же недосчитался 20% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в январе этого года рынок новых легковых автомобилей уменьшился на 6,1% по сравнению с 2024 годом. Такого сокращения ожидали из-за сбоя в работе реестров. Уже с 20 января сделки возобновились, но динамика была потеряна. Чем и объяснялось небольшое падение рынка в январе. Как выяснилось сегодня, это было только начало.

Ранее сообщалось, сколько продано новых легковых авто, сделанных в Украине. Также мы писали, почему в Украине дешевеют подержанные авто с ДВС, а электрокары с пробегом дорожают.