Почему снизились продажи новых автомобилей в Украине в 2025 году

Автомобильный салон. Фото: varta1.com.ua

Рынок новых авто в Украине просел на 6,1% в январе 2025 года. Падение было ожидаемо, ведь из-за сбоя в работе государственных реестров в январе прекратились сделки с подержанными автомобилями, а значит часть покупателей новых машин просто не смогли продать свое предыдущее транспортное средство.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

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С 20 января реестры заработали, сделки возобновились, но динамика продаж уже была потеряна. Это и привело к падению рынка в январе.

Также в прошлом месяце зафиксирован необычно низкий показатель доли электромобилей — 15,6%. Ведь в прошлом году автомобили на электрической тяге охватывали 23,7%.

Эксперты считают, что падение популярности электрокаров связано с уменьшением количества моделей Volkswagen ID.4, Honda MN-V и других. На первые роли выходят автомобили сугубо китайских производителей, которые активно предлагают независимые трейдеры. А их пока не так охотно выбирают клиенты.

При этом в январе выросла доля BYD, который оказался на пятом месте, потеснив Volkswagen. Также дилеры активно предлагают модели Zeekr. Этот китайский бренд уже удерживает 11 позицию на украинском рынке, опережая Mercedes-Benz.

Среди премиальных брендов сложилась новая иерархия. Украинские потребители начали выбирать BMW и Audi, а только потом рассматривать Mercedes-Benz.

Лидеры украинского рынка

Первое место рейтинга продаж уверенно удерживает Toyota, сразу три модели которой попали в ТОП-5. Впрочем, Toyota RAV4 в январе уступила по количеству клиентов Renault Duster. Отличился и BYD Song, который опередил большинство популярных моделей и оказался на третьем месте.

ТОП-5 самых популярных брендов в январе 2025 года

Toyota — продано 791 единица (-8% к январю 2024 года) Renault — 357 (-31,7%) BMW — 342 (+165,1%) Skoda — 302 (-7,6%) BYD — 263 (+43,7%)

ТОП-5 самых популярных моделей в январе 2025 года

Renault Duster — 309 (-38,1%) Toyota RAV4 — 190 (-34%) BYD Song — 180 (+47,5%) Toyota Land Cruiser Prado — 170 (+112,5%) Toyota Hilux — 161 (+98,8%)

Ранее были названы самые популярные кроссоверы в Украине и мире. Также мы писали, что в Украине вслед за ЕС изменились цены на подержанные авто.