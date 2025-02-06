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Чому впав попит на нові автомобілі в Україні у 2025 році

6 лютого 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому знизилися продажі нових автомобілів в Україні у 2025 році
Автомобільний салон. Фото: varta1.com.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Ринок нових авто в Україні просів на 6,1% у січні 2025 року. Падіння було очікувано, адже через збій у роботі державних реєстрів у січні припинилися угоди з вживаними автомобілями, а отже частина покупців нових машин просто не змогли продати свій попередній транспортний засіб.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Головні тренди місяця

З 20 січня реєстри запрацювали, угоди відновилися, але динаміка продажів вже була втрачена. Це й спричинило падіння ринку у січні.

Також минулого місяця зафіксовано незвично низький показник частки електромобілів — 15,6%. Адже торік автомобілі на електричній тязі охоплювали 23,7%. 

Експерти вважають, що падіння популярності електрокарів пов’язано зі зменшенням кількості моделей Volkswagen ID.4, Honda MN-V та інших. На перші ролі виходять автомобілі суто китайських виробників, які активно пропонують незалежні трейдери. А їх поки що не так охоче обирають клієнти.

При цьому у січні зросла частка BYD, який опинився на пʼятому місці, потіснивши Volkswagen. Також дилери активно пропонують моделі Zeekr. Цей китайський бренд вже втримує 11 позицію на українському ринку, випереджаючи Mercedes-Benz.

Серед преміальних брендів склалася нова ієрархія. Українські споживачі почали обирати BMW та Audi, а лише потім розглядати Mercedes-Benz.

Лідери українського ринку

Перше місце рейтингу продажів впевнено утримує Toyota, одразу три моделі якої потрапили до ТОП-5. Втім, Toyota RAV4 у січні поступилася за кількістю клієнтів Renault Duster. Відзначився й BYD Song, який випередив більшість популярних моделей та опинився на третьому місці.

  • ТОП-5 найпопулярніших брендів у січні 2025 року
  1. Toyota — продано 791 одиниця (-8% до січня 2024)
  2. Renault — 357 (-31,7%)
  3. BMW — 342 (+165,1%)
  4. Skoda — 302 (-7,6%)
  5. BYD — 263 (+43,7%)
  • ТОП-5 найпопулярніших моделей у січні 2025 року
  1. Renault Duster — 309 (-38,1%)
  2. Toyota RAV4 — 190 (-34%)
  3. BYD Song — 180 (+47,5%)
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 170 (+112,5%)
  5. Toyota Hilux — 161 (+98,8%)

Раніше були названі найпопулярніші кросовери в Україні та світі. Також ми писали, що в Україні слідом за ЄС змінилися ціни на вживані авто.

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