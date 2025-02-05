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Найпопулярніші кросовери в Україні та світі

5 лютого 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Tesla проти Toyota — хто продав більше кросоверів в Україні та світі
Tesla Model Y проти Toyota RAV4. Фото: elettronauti.it
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Кросовери мають шалену популярність у світі, а продажі автомобілів з таким типом кузова сягають мільйонних значень. В Україні частка цих універсалів підвищеної прохідності в сегменті нових авто зросла майже до 80%.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Світові продажі

За даними Focus2Move, найпопулярнішими кросоверами світу у 2024 році стали електромобіль Tesla Model Y (продано 1 090 000 одиниць) та Toyota RAV4 (1 020 000 од.). Причому, якщо RAV4 збільшив реалізація на понад 10%, то продаж Model Y скоротився на 1,2%. Замикає трійку лідерів Honda CR-V (738 315 од.).

ТОП-10 кросоверів у 2024 році

  1. Tesla Model Y — 1,09 млн одиниць (-1,2%);
  2. Toyota RAV4 — 1,02 млн (+10,7%);
  3. Honda CR-V — 738 315 (+4,2%);
  4. Hyundai Tucson — 609 122 (-2,8%);
  5. BYD Song — 574 351 (+45,3%);
  6. Volkswagen Tiguan  — 543 037 (+10,5%);
  7. Kia Sportage — 537 947 (+5,3%);
  8. Honda HR-V — 382 839 (+8,8%);
  9. Mercedes GLC — 358 320 (+26,6%);
  10. Mazda CX-5 — 338 187 (-3,6%).

Кросовери в Україні

В Україні кросовери та позашляховики минулого року зайняли 78,5% ринку нових легкових автомобілів. Якщо додати продажі пікапів (4,8%), то разом вони охопили 83,3% ринку.

ТОП-10 кросоверів в Україні у 2024 році

  1. Renault Duster — 6707 (+22,52%)
  2. Toyota RAV4 — 4106 (+38,95%)
  3. Volkswagen ID.4 — 1849 (-52,02%)
  4. Mazda CX-5 — 1762 (+5,07%)
  5. Kia Sportage — 1663 (+61,30%)
  6. BYD Song — 1513 (+438,43%)
  7. Hyundai Tucson — 1450 (-3,27%)
  8. Skoda Kodiaq — 1419 (+8,16%)
  9. Volkswagen Touareg — 1415 (+39,41%)
  10. Honda M-NV — 1414 (+39,17%)

Раніше ми писали, чому варто обрати передньопривідний кросовер. Також експерти назвали кросовер надійніший за Toyota RAV4.

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