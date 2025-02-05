Tesla проти Toyota — хто продав більше кросоверів в Україні та світі

Найпопулярніші кросовери в Україні та світі
Кросовери мають шалену популярність у світі, а продажі автомобілів з таким типом кузова сягають мільйонних значень. В Україні частка цих універсалів підвищеної прохідності в сегменті нових авто зросла майже до 80%.
Про це повідомив AUTO-Consulting.
Світові продажі
За даними Focus2Move, найпопулярнішими кросоверами світу у 2024 році стали електромобіль Tesla Model Y (продано 1 090 000 одиниць) та Toyota RAV4 (1 020 000 од.). Причому, якщо RAV4 збільшив реалізація на понад 10%, то продаж Model Y скоротився на 1,2%. Замикає трійку лідерів Honda CR-V (738 315 од.).
ТОП-10 кросоверів у 2024 році
- Tesla Model Y — 1,09 млн одиниць (-1,2%);
- Toyota RAV4 — 1,02 млн (+10,7%);
- Honda CR-V — 738 315 (+4,2%);
- Hyundai Tucson — 609 122 (-2,8%);
- BYD Song — 574 351 (+45,3%);
- Volkswagen Tiguan — 543 037 (+10,5%);
- Kia Sportage — 537 947 (+5,3%);
- Honda HR-V — 382 839 (+8,8%);
- Mercedes GLC — 358 320 (+26,6%);
- Mazda CX-5 — 338 187 (-3,6%).
Кросовери в Україні
В Україні кросовери та позашляховики минулого року зайняли 78,5% ринку нових легкових автомобілів. Якщо додати продажі пікапів (4,8%), то разом вони охопили 83,3% ринку.
ТОП-10 кросоверів в Україні у 2024 році
- Renault Duster — 6707 (+22,52%)
- Toyota RAV4 — 4106 (+38,95%)
- Volkswagen ID.4 — 1849 (-52,02%)
- Mazda CX-5 — 1762 (+5,07%)
- Kia Sportage — 1663 (+61,30%)
- BYD Song — 1513 (+438,43%)
- Hyundai Tucson — 1450 (-3,27%)
- Skoda Kodiaq — 1419 (+8,16%)
- Volkswagen Touareg — 1415 (+39,41%)
- Honda M-NV — 1414 (+39,17%)
Раніше ми писали, чому варто обрати передньопривідний кросовер. Також експерти назвали кросовер надійніший за Toyota RAV4.
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