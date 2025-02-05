Tesla проти Toyota — хто продав більше кросоверів в Україні та світі

Tesla Model Y проти Toyota RAV4. Фото: elettronauti.it

Кросовери мають шалену популярність у світі, а продажі автомобілів з таким типом кузова сягають мільйонних значень. В Україні частка цих універсалів підвищеної прохідності в сегменті нових авто зросла майже до 80%.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Світові продажі

За даними Focus2Move, найпопулярнішими кросоверами світу у 2024 році стали електромобіль Tesla Model Y (продано 1 090 000 одиниць) та Toyota RAV4 (1 020 000 од.). Причому, якщо RAV4 збільшив реалізація на понад 10%, то продаж Model Y скоротився на 1,2%. Замикає трійку лідерів Honda CR-V (738 315 од.).

ТОП-10 кросоверів у 2024 році

Tesla Model Y — 1,09 млн одиниць (-1,2%); Toyota RAV4 — 1,02 млн (+10,7%); Honda CR-V — 738 315 (+4,2%); Hyundai Tucson — 609 122 (-2,8%); BYD Song — 574 351 (+45,3%); Volkswagen Tiguan — 543 037 (+10,5%); Kia Sportage — 537 947 (+5,3%); Honda HR-V — 382 839 (+8,8%); Mercedes GLC — 358 320 (+26,6%); Mazda CX-5 — 338 187 (-3,6%).

Кросовери в Україні

В Україні кросовери та позашляховики минулого року зайняли 78,5% ринку нових легкових автомобілів. Якщо додати продажі пікапів (4,8%), то разом вони охопили 83,3% ринку.

ТОП-10 кросоверів в Україні у 2024 році

Renault Duster — 6707 (+22,52%) Toyota RAV4 — 4106 (+38,95%) Volkswagen ID.4 — 1849 (-52,02%) Mazda CX-5 — 1762 (+5,07%) Kia Sportage — 1663 (+61,30%) BYD Song — 1513 (+438,43%) Hyundai Tucson — 1450 (-3,27%) Skoda Kodiaq — 1419 (+8,16%) Volkswagen Touareg — 1415 (+39,41%) Honda M-NV — 1414 (+39,17%)

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