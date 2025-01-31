Кросовер популярний в Україні отримає заводське ГБО

Renault Duster. Фото: renault.ua

Renault продовжує працювати над удосконаленням найбільш продаваного серед нових автомобілів в Україні кросовера Duster. Для більшої паливної ефективності модель укомплектують гібридними двигунами, що поєднують технології MHEV з газобалонним обладнанням (ГБО).

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Польові випробування

Renault активно тестує новий гібридний Duster з шильдиком Eco, який має потенціал стати альтернативою електрифікації транспорту. Прототипи цього кросовера вже були помічені на дорогах. Відомо, що виробник планує впровадити біпаливні двигуни, що обіцяють знижене споживання пального та меншу шкоду для навколишнього середовища.

Основою для цих випробувань став Renault Duster, укомплектований 1,2-літровим мотором ECO-G, що працює на газу та бензині. Важливим елементом оновленого кросовера є м'яка гібридна система Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV), яка забезпечує додаткову потужність й економію пального.

Технічні характеристики

Згідно з попередніми даними, новий гібридний Duster отримає 150-сильний двигун, що працює в парі з автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням EDC. Чи не найцікавішою особливістю стане 48-вольтовий електромотор, який підсилює систему повного приводу, гарантуючи кращу прохідність та керованість. Цей підхід може значно поліпшити експлуатаційні характеристики авто та забезпечити зручність для водіїв.

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