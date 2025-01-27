Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Найпопулярнішим авто в Європі став невеличкий хетчбек класу B arrow

Найпопулярнішим авто в Європі став невеличкий хетчбек класу B

27 січня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Невеличкий хетчбек класу B став найпопулярнішим автомобілем в Європі
2024 Dacia Sandero. Фото: media.dacia.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У 2024 році Tesla Model Y програв титул найбільш продаваного автомобіля в Європі. Наразі ним став скромний Dacia Sandero, збільшивши протягом року реалізацію моделі на 14,5% до 309 392 екземплярів.

Про це повідомив Auto Express.

Читайте також:

Європа обирає дешевші авто

Торік було продано 676 340 автомобілів бренду Dacia, що майже на 3% більше, ніж у 2023 році, й становить близько 4% усіх продажів легкових автомобілів у Європі. Загалом від 2004 року Dacia вже реалізувала понад 9 000 000 автомобілів.

Ще однієї популярної моделі — компактного кросовера Dacia Duster — було продано 215 024 одиниці, що на 12,3% більше, ніж торік, хоча ця цифра включає моделі як другого, так й нового, третього покоління. Популярність 7-місного Jogger також зросла, адже 96 440 екземплярів отримали нових власників, що на 2,4% більше, ніж у 2023 році.

Традиційне домінування

За даними Асоціації європейських автовиробників (ACEA), попри домінування Dacia Sandero, в розрізі автовиробників зі значним відривом в Європі усіх випередив концерн Volkswagen. Власник бренду Dacia Renault Group — лише третій.

  1. Volkswagen Group — 3 407 242 проданих авто (+2,5%)
  2. Stellantis — 1 969 594 (-7,3%)
  3. Renault Group — 1 282 453 (+3,2%)
  4. Hyundai-Kia — 1 063 517 (-3,9%)
  5. Toyota Motor — 1 006 073 (+13,1%)
  6. BMW Group — 923 202 (+1%)
  7. Mercedes-Benz — 696 907 (-0,4%)
  8. Ford Motor — 426 307 (-17%)
  9. Volvo Cars — 369 689 (+28,4%)
  10. Tesla — 327 034 од. (-10,8%)

Загалом на європейських ринках реалізували 12 963 614 нових легкових автомобілів, що на 0,9% більше ніж у 2023 році.

Раніше експерти назвали три найефективніші автомобілі для їзди містом. Також було названо найкращій дешевий електрокар для міського трафіку.

рейтинг Tesla авто Європа автомобіль Volkswagen Renault продаж авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Повернення в обмін на бронювання — чому це може не спрацювати

07:01 ПриватБанк повернув клієнту 40 тис. гривень — як він їх втратив

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

06:32 Нацист, чеченець та вагнерівець — скажена трійця у Часовому Ярі

06:30 Українці не залишаться без хліба — якою буде посівна у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:22 Скільки разів можна ігнорувати повістку в ТЦК — вже є відповідь

06:10 Шість пенсій авансом — хто має право на виплату

06:05 Чому Pillar 2 змінить світову податкову систему

06:02 Очищення пам'яті на смартфоні — як зробити без видалення додатків

06:00 Кредити в Ощадбанку — яка несподіванка чекала на клієнта

07:30 Повернення в обмін на бронювання — чому це може не спрацювати

07:01 ПриватБанк повернув клієнту 40 тис. гривень — як він їх втратив

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

06:32 Нацист, чеченець та вагнерівець — скажена трійця у Часовому Ярі

06:30 Українці не залишаться без хліба — якою буде посівна у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:22 Скільки разів можна ігнорувати повістку в ТЦК — вже є відповідь

06:10 Шість пенсій авансом — хто має право на виплату

06:05 Чому Pillar 2 змінить світову податкову систему

06:02 Очищення пам'яті на смартфоні — як зробити без видалення додатків

06:00 Кредити в Ощадбанку — яка несподіванка чекала на клієнта

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати