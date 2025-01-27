Невеличкий хетчбек класу B став найпопулярнішим автомобілем в Європі

2024 Dacia Sandero. Фото: media.dacia.com

У 2024 році Tesla Model Y програв титул найбільш продаваного автомобіля в Європі. Наразі ним став скромний Dacia Sandero, збільшивши протягом року реалізацію моделі на 14,5% до 309 392 екземплярів.

Про це повідомив Auto Express.

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Торік було продано 676 340 автомобілів бренду Dacia, що майже на 3% більше, ніж у 2023 році, й становить близько 4% усіх продажів легкових автомобілів у Європі. Загалом від 2004 року Dacia вже реалізувала понад 9 000 000 автомобілів.

Ще однієї популярної моделі — компактного кросовера Dacia Duster — було продано 215 024 одиниці, що на 12,3% більше, ніж торік, хоча ця цифра включає моделі як другого, так й нового, третього покоління. Популярність 7-місного Jogger також зросла, адже 96 440 екземплярів отримали нових власників, що на 2,4% більше, ніж у 2023 році.

Традиційне домінування

За даними Асоціації європейських автовиробників (ACEA), попри домінування Dacia Sandero, в розрізі автовиробників зі значним відривом в Європі усіх випередив концерн Volkswagen. Власник бренду Dacia Renault Group — лише третій.

Volkswagen Group — 3 407 242 проданих авто (+2,5%) Stellantis — 1 969 594 (-7,3%) Renault Group — 1 282 453 (+3,2%) Hyundai-Kia — 1 063 517 (-3,9%) Toyota Motor — 1 006 073 (+13,1%) BMW Group — 923 202 (+1%) Mercedes-Benz — 696 907 (-0,4%) Ford Motor — 426 307 (-17%) Volvo Cars — 369 689 (+28,4%) Tesla — 327 034 од. (-10,8%)

Загалом на європейських ринках реалізували 12 963 614 нових легкових автомобілів, що на 0,9% більше ніж у 2023 році.

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