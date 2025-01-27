Небольшой хэтчбек класса B стал самым популярным автомобилем в Европе

2024 Dacia Sandero. Фото: media.dacia.com

В 2024 году Tesla Model Y проиграл титул самого продаваемого автомобиля в Европе. Сейчас им стал скромный Dacia Sandero, увеличив в течение года реализацию модели на 14,5% до 309 392 экземпляров.

Об этом сообщил Auto Express.

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В прошлом году было продано 676 340 автомобилей бренда Dacia, что почти на 3% больше, чем в 2023 году, и составляет около 4% всех продаж легковых автомобилей в Европе. Всего с 2004 года Dacia уже реализовала более 9 000 000 автомобилей.

Еще одной популярной модели — компактного кроссовера Dacia Duster — было продано 215 024 единицы, что на 12,3% больше, чем в прошлом году, хотя эта цифра включает модели как второго, так и нового, третьего поколения. Популярность 7-местного Jogger также выросла, ведь 96 440 экземпляров получили новых владельцев, что на 2,4% больше, чем в 2023 году.

Традиционное доминирование

По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), несмотря на доминирование Dacia Sandero, в разрезе автопроизводителей со значительным отрывом в Европе всех опередил концерн Volkswagen. Владелец бренда Dacia Renault Group — лишь третий.

Volkswagen Group — 3 407 242 проданных авто (+2,5%) Stellantis — 1 969 594 (-7,3%) Renault Group — 1 282 453 (+3,2%) Hyundai-Kia — 1 063 517 (-3,9%) Toyota Motor — 1 006 073 (+13,1%) BMW Group — 923 202 (+1%) Mercedes-Benz — 696 907 (-0,4%) Ford Motor — 426 307 (-17%) Volvo Cars — 369 689 (+28,4%) Tesla — 327 034 ед. (-10,8%)

В целом на европейских рынках реализовали 12 963 614 новых легковых автомобилей, что на 0,9% больше чем в 2023 году.

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