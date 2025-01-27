Небольшой хэтчбек класса B стал самым популярным автомобилем в Европе

Самым популярным авто в Европе стал небольшой хэтчбек класса В
В 2024 году Tesla Model Y проиграл титул самого продаваемого автомобиля в Европе. Сейчас им стал скромный Dacia Sandero, увеличив в течение года реализацию модели на 14,5% до 309 392 экземпляров.
Об этом сообщил Auto Express.
Европа выбирает более дешевые авто
В прошлом году было продано 676 340 автомобилей бренда Dacia, что почти на 3% больше, чем в 2023 году, и составляет около 4% всех продаж легковых автомобилей в Европе. Всего с 2004 года Dacia уже реализовала более 9 000 000 автомобилей.
Еще одной популярной модели — компактного кроссовера Dacia Duster — было продано 215 024 единицы, что на 12,3% больше, чем в прошлом году, хотя эта цифра включает модели как второго, так и нового, третьего поколения. Популярность 7-местного Jogger также выросла, ведь 96 440 экземпляров получили новых владельцев, что на 2,4% больше, чем в 2023 году.
Традиционное доминирование
По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), несмотря на доминирование Dacia Sandero, в разрезе автопроизводителей со значительным отрывом в Европе всех опередил концерн Volkswagen. Владелец бренда Dacia Renault Group — лишь третий.
- Volkswagen Group — 3 407 242 проданных авто (+2,5%)
- Stellantis — 1 969 594 (-7,3%)
- Renault Group — 1 282 453 (+3,2%)
- Hyundai-Kia — 1 063 517 (-3,9%)
- Toyota Motor — 1 006 073 (+13,1%)
- BMW Group — 923 202 (+1%)
- Mercedes-Benz — 696 907 (-0,4%)
- Ford Motor — 426 307 (-17%)
- Volvo Cars — 369 689 (+28,4%)
- Tesla — 327 034 ед. (-10,8%)
В целом на европейских рынках реализовали 12 963 614 новых легковых автомобилей, что на 0,9% больше чем в 2023 году.
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