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Самым популярным авто в Европе стал небольшой хэтчбек класса В

27 января 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Небольшой хэтчбек класса B стал самым популярным автомобилем в Европе
2024 Dacia Sandero. Фото: media.dacia.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В 2024 году Tesla Model Y проиграл титул самого продаваемого автомобиля в Европе. Сейчас им стал скромный Dacia Sandero, увеличив в течение года реализацию модели на 14,5% до 309 392 экземпляров.

Об этом сообщил Auto Express.

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В прошлом году было продано 676 340 автомобилей бренда Dacia, что почти на 3% больше, чем в 2023 году, и составляет около 4% всех продаж легковых автомобилей в Европе. Всего с 2004 года Dacia уже реализовала более 9 000 000 автомобилей.

Еще одной популярной модели — компактного кроссовера Dacia Duster — было продано 215 024 единицы, что на 12,3% больше, чем в прошлом году, хотя эта цифра включает модели как второго, так и нового, третьего поколения. Популярность 7-местного Jogger также выросла, ведь 96 440 экземпляров получили новых владельцев, что на 2,4% больше, чем в 2023 году.

Традиционное доминирование

По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), несмотря на доминирование Dacia Sandero, в разрезе автопроизводителей со значительным отрывом в Европе всех опередил концерн Volkswagen. Владелец бренда Dacia Renault Group — лишь третий.

  1. Volkswagen Group — 3 407 242 проданных авто (+2,5%)
  2. Stellantis — 1 969 594 (-7,3%)
  3. Renault Group — 1 282 453 (+3,2%)
  4. Hyundai-Kia — 1 063 517 (-3,9%)
  5. Toyota Motor — 1 006 073 (+13,1%)
  6. BMW Group — 923 202 (+1%)
  7. Mercedes-Benz — 696 907 (-0,4%)
  8. Ford Motor — 426 307 (-17%)
  9. Volvo Cars — 369 689 (+28,4%)
  10. Tesla — 327 034 ед. (-10,8%)

В целом на европейских рынках реализовали 12 963 614 новых легковых автомобилей, что на 0,9% больше чем в 2023 году.

Ранее эксперты назвали три самых эффективных автомобиля для езды по городу. Также был назван лучший дешевый электрокар для городского трафика.

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